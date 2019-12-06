Мадонна показала, как лечится после отмены концертов из-за проблем со здоровьем

В конце ноября 61-летняя Мадонна отменила концерты: врачи заставили ее сделать перерыв из-за проблем со здоровьем. Теперь в Instagram певица поделилась видео, на котором проходит аутогемотерапию - переливание собственной крови, смешанной с озоном.

На видео запечатлены семилетние дочери Мадонны, Стелла и Эстер. Близняшки стоят у кушетки, пока остеопат массирует их матери ступни, а натуропат извлекает жуткие звуки из тибетских чаш и устанавливает капельницу с озонированной кровью.

"Это очень много, - говорит Мадонна доктору, увидев, сколько крови было у нее взято. - Больше похоже на большой стакан свекольного сока".

Как только газ смешался с кровью, ее снова ввели в организм. Процедуру провели в три подхода, хотя, по словам певицы, ей потребуется все десять.

Стоит отметить, что исследования не подтвердили какого-либо терапевтического эффекта аутогемотерапии: ее действие на организм не отличается от инъекций плацебо или даже отсутствия лечения.

Тем не менее, звезда осталась довольна процедурой.

"Вливание крови… Витаминная капельница… Тибетские чаши… Пение и медитация… Чувствовала себя потрясающе после этого!" - написала она.

Мадонна планирует возобновить турне уже 7-8 декабря. Отмененные концерты не стали переносить на другие даты, и фанатам вернули деньги за билеты.

"Боль, которую я сейчас испытываю, огромна, и я должна отдохнуть и следовать указаниям врачей, чтобы стать сильнее и лучше", - объяснила она свое решение социальных сетях.

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