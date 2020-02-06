RU  UA

Лайм

Дети Миллы Йовович ни на секунду не отходят от новорожденной сестры - милости этих фото нет предела

Похоже, девочка будет расти сразу с двумя мамами

четверг, 6 февраля 2020, 14:49
читати статтю українською

Милла Йовович и ее старшая дочь Эва Габо не перестают умилять Инстаграм совместными фото с новорожденной сестренкой Оушан. Похоже, дети актрисы ни на секунду не отходят от девочки. С такой подмогой знаменитости не придется искать няню.

Фото с 4-летней Дэшилл и новорожденной Оушан 12-летняя Эва публикует на личной странице в соцсети. Под снимками девочка делится историями и опытом своего первого общения с сестренкой.

Фото: instagram.com/evergaboanderson

"Она так ждала появления малышки на свет. Сейчас она помогает ей во всем и успокаивает ее, когда она плачет. Удивительно видеть, как она обнимает малютку и поет ей колыбельные. Как семья, мы не могли бы гордиться больше нашей старшенькой", - очевидно, пишут для страницы девочки ее родители.

Как добавили под снимком, Оушан растет с двумя мамами: "Ты лучшая, Эва! Спасибо за твою помощь, мы все так тебя любим!"

Фото: instagram.com/evergaboanderson

Фото: instagram.com/evergaboanderson

Фото: instagram.com/evergaboanderson

Появляется на снимках девочки и 4-летняя Дэшилл. И если физически помочь сестре она еще не может, то частью компании становится с удовольствием.

Фото: instagram.com/evergaboanderson

Новорожденная Ошин - третий ребенок в семье Миллы Йовович и 54-летнего британского режиссера "Обители зла" Пола Андерсона. Пара встречалась с 2002 года и сыграла свадьбу в 2009-м.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

Версия для печати
Нашли ошибку - выделите и нажмите Ctrl+Enter
Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: Милла Йовович

Поделиться
загрузка...

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

Семья в сборе: Ирина Билык показала редкие фото с мужем и сыном

Звездные супруги Ирина Билык и Аслан Ахмадов сводили сына Табриза на аттракционы.

Елене Зеленской - 42: как за эти годы изменилась первая леди Украины

Тысячи украинцев поздравляют Елену Зеленскую в соцсетях

Страховая компания считает, что Шеннен Доэрти рассказала о раке 4 стадии ради выплат

По мнению страховой компании, Шеннен Доэрти рассказала о раке груди 4 стадии ради денег на ремонт дома в Калифорнии

загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"

Ирма Витовская, Антонио Лукич

Ирма Витовская и Антонио Лукич о фильме "Мої думки тихі"

Андрей Ивченко

Я начинал жизнь с нуля четыре раза - актер из Харькова Андрей Ивченко о карьере в США и Netflix

Элина Иващенко

Я уже сталкивалась со звездной болезнью, меня заносило очень жестко - победительница шоу Х-фактор 10
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: