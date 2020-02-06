Дети Миллы Йовович ни на секунду не отходят от новорожденной сестры - милости этих фото нет предела

Милла Йовович и ее старшая дочь Эва Габо не перестают умилять Инстаграм совместными фото с новорожденной сестренкой Оушан. Похоже, дети актрисы ни на секунду не отходят от девочки. С такой подмогой знаменитости не придется искать няню.

Фото с 4-летней Дэшилл и новорожденной Оушан 12-летняя Эва публикует на личной странице в соцсети. Под снимками девочка делится историями и опытом своего первого общения с сестренкой.

Фото: instagram.com/evergaboanderson

"Она так ждала появления малышки на свет. Сейчас она помогает ей во всем и успокаивает ее, когда она плачет. Удивительно видеть, как она обнимает малютку и поет ей колыбельные. Как семья, мы не могли бы гордиться больше нашей старшенькой", - очевидно, пишут для страницы девочки ее родители.

Как добавили под снимком, Оушан растет с двумя мамами: "Ты лучшая, Эва! Спасибо за твою помощь, мы все так тебя любим!"

Фото: instagram.com/evergaboanderson

Фото: instagram.com/evergaboanderson

Фото: instagram.com/evergaboanderson

Появляется на снимках девочки и 4-летняя Дэшилл. И если физически помочь сестре она еще не может, то частью компании становится с удовольствием.

Фото: instagram.com/evergaboanderson

Новорожденная Ошин - третий ребенок в семье Миллы Йовович и 54-летнего британского режиссера "Обители зла" Пола Андерсона. Пара встречалась с 2002 года и сыграла свадьбу в 2009-м.

Ранее Милла Йовович рассказала о модельной карьере 12-летней дочери. Сходство девочки с актрисой поражает ее поклонников.

А вот так за шесть недель до родов выглядела семья Миллы Йовович. Актриса делилась в Инстаграм милым рождественским фото с мужем и детьми.

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