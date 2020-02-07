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Солистка "НеАнгелов" неожиданно сменила имидж: как сейчас выглядит певица

Слава Каминская обрезала свои длинные волосы

пятница, 7 февраля 2020, 16:55
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Солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская кардинально сменила имидж. Певица предпочла длинным волосам удлиненное каре, которое не сдает позиций уже который сезон.

Кадрами своего преображения исполнительница поделилась с поклонниками в Instagram. Слава сняла небольшое видео в салоне, на котором она запечатлена уже без своих роскошных локонов. В подписи к ролику Каминская призналась, что на смену имиджа ее вдохновил клип на песню "Отпусти", который группа "НеАнгелы" выпустила 10 лет назад.

"Слава из "НеАнгелов" образца 2010-го года. Вдохновленная клипом "Отпусти", кто помнит?", - написала певица.

Поклонники певицы оценили новый образ своего кумира. Они отметили, что с короткими волосами Слава стала выглядеть моложе и более стильно.

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Публикация от Фененко Евгений (@efenenko)

"Вам так очень круто", "Очень свежо и стильно", "Вам очень идет", "Круто, моложе лет на 10", "Лучше чем с длинными. Так свежо, обновленно", "Класс", - восхищаются фанаты.

Кадр из клипа "Отпусти"

Слава Каминская до смены имиджа

  • Недавно на смену имиджа также решилась Надя Дорофеева. Солистка "Время и Стекло" перекрасила волосы в новый цвет, сделав трендовое мелирование.
  • Украинская танцовщица Алена Шоптенко решилась на перемены во внешности. Хореограф распрощалась со своими длинными локонами, которые долгое время были ее визитной карточкой.

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