Надя Дорофеева сменила имидж - теперь певица выглядит еще более стильно

Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева после отдыха в Доминикане решилась на смену имиджа. Певица перекрасила волосы в новый цвет, сделав трендовое мелирование.

Новым образом артистка похвасталась на своей странице в Instagram. Надя опубликовала фото, сделанное в салоне красоты, на котором демонстрирует обновленную прическу. "Новая я", - прокомментировала публикацию певица.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Фанаты артистки с восторгом приняли новый образ Нади и тут же забросали ее лайками и комплиментами. Многие отметили, что с новым цветом волос певица стала выглядеть еще более стильно.

А некоторые поклонники увидели схожесть с 18-летней исполнительницей Билли Айлиш. "На Билли Айлиш похожа", "Билли Айлиш", "Ты похожа на Билли Айлиш", "На секундочку подумал что это Billie Eilish", - пишут они.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

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