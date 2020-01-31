Надя Дорофеева сменила имидж - теперь певица выглядит еще более стильно

Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева после отдыха в Доминикане решилась на смену имиджа. Певица перекрасила волосы в новый цвет, сделав трендовое мелирование.
Новым образом артистка похвасталась на своей странице в Instagram. Надя опубликовала фото, сделанное в салоне красоты, на котором демонстрирует обновленную прическу. "Новая я", - прокомментировала публикацию певица.
Фанаты артистки с восторгом приняли новый образ Нади и тут же забросали ее лайками и комплиментами. Многие отметили, что с новым цветом волос певица стала выглядеть еще более стильно.
А некоторые поклонники увидели схожесть с 18-летней исполнительницей Билли Айлиш. "На Билли Айлиш похожа", "Билли Айлиш", "Ты похожа на Билли Айлиш", "На секундочку подумал что это Billie Eilish", - пишут они.
- Украинская танцовщица Алена Шоптенко перед Новым годом решилась на перемены во внешности. Хореограф распрощалась со своими длинными локонами, которые долгое время были ее визитной карточкой.
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