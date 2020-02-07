Таисия Повалий встревожила поклонников снимком на инвалидной коляске: что случилось с певицей

Певица Таисия Повалий поделилась в Instagram фотографией из больницы, которая изрядно напугала ее поклонников. На снимке артистка сидит в инвалидном кресле с медицинской маской на лице.

В подписи к фото Повалий рассказала своим фанам о том, что ее преследует череда неудач. Сначала сломалась кофеварка, затем вышли из строя гаражные ворота, и, вдобавок ко всему, на певицу обрушились проблемы со здоровьем. Правда, вдаваться в подробности Таисия не стала, но дала понять, что проблемы связаны с ногой.

"Ооооо, Боги, и тут моя нога! Прошлое хватает меня за ноги", - написала певица.

Поклонники певицы забросали своего кумира комментариями с пожеланиями скорейшего выздоровления. "Господи! Что случилось? Надеюсь ничего страшного, выздоравливайте поскорее!", "Будьте здоровы наша любимая", "Здоровья вам", - пишут фанаты Повалий.

Продюсер Игорь Лихута начало 2020 года провел в больнице. Справиться с недугом ему помогли врачи частной клиники, а также супруга Таисия Повалий, которая каждый день появлялась в больничной палате.

Ранее Таисия Повалий впервые стала бабушкой - сын артистки от первого брака Денис и его супруга Светлана подарили ей долгожданного внука.

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