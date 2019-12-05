Повалий стала бабушкой: невестка певицы показала первое фото ребенка

Украинская певица Таисия Повалий впервые стала бабушкой - сын артистки Денис и его супруга Светлана подарили ей долгожданного внука.

Новоиспеченная мама поделилась в Instagram трогательным фото малыша и сообщила, что мальчик родился ростом 55 см и весом чуть больше 3 кг. На милом снимке изображены маленькие ножки крохи.

"Вот оно - самое большое счастье! Наш с Денисом пирожочек", - написала невестка певицы.

Тем временем Денис признался, что появление на свет первенца стало одним из самых волнующих моментов в его жизни с тех пор, как сделал предложение руки и сердца любимой.

Напомним, что о скором пополнении в семье Денис Повалий впервые рассказал подписчикам еще в феврале. А в октябре похвастался снимком беременной жены. На фото Светлана позирует в одном лишь белье, демонстрируя огромный живот.

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