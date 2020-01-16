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Врачи спасли меня: муж Таисии Повалий рассказал о проблемах со здоровьем

Игорь Лихута провел в больнице несколько дней

четверг, 16 января 2020, 11:14
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Продюсер Игорь Лихута начало 2020 года провел в больнице. Справиться с недугом ему помогли врачи частной клиники, а также супруга Таисия Повалий, которая каждый день появлялась в больничной палате.

Об этом муж певицы рассказал изданию "Дни.ру". "Три дня в частной клинике мне кололи разные антибиотики, делал КТ и другие процедуры. Каждый день Тая меня проведывала. Лично поехала и купила все прописанные врачами лекарства, теперь строго следит, чтобы я вовремя принимал таблетки", - признался Лихута.

Свой диагноз продюсер не раскрывает, но намекает, что проблемы со здоровьем у него серьезные. "Врачи сделали все возможное, спасли меня, помогла любовь и забота Таи", - говорит Лихута.

Напомним, что в декабре прошлого года Таисия Повалий впервые стала бабушкой - сын артистки от первого брака Денис и его супруга Светлана подарили ей долгожданного внука.

  • Российский певец Влад Топалов обеспокоил своих поклонников новостью о том, что с начала 2020 года перенес две операции. Свою публикацию муж Регины Тодоренко сопроводил снимком, на котором запечатлен с повязкой.
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