Финалистка Нацотбора на Евровидение-2020 записала саундтрек к новому сезону шоу "Від пацанки до панянки"

Украинская певица и блогер Jerry Heil (Яна Шемаева), которая прошла в финал Национального отбора на Евровидение-2020, презентовала новый трек "НеБейбі". Песня стала саундтреком к новому сезону шоу "Від пацанки до панянки".

Премьера сингла состоялась 10 февраля на YouTube-канале исполнительницы. Яна призналась, что когда ей поступило предложение написать саундтрек к проекту, она в это время отдыхала в Затоке. "Ждать вдохновения не пришлось: предложение настолько смутило меня и зарядило, что я начала писать в тот же вечер! Потому что это так близко мне", - поделилась Шамаева.

"Я выросла в городе и в условиях, где между школами время от времени происходили такие культурные мероприятия как стрелы, между уроками тебя могли облить ложью, как грязью, а потом разносить сплетни и шеймить за то, чего не было. Меня многое обошло. Кроме последнего из перечисленного. Но мне повезло с близким окружением и с любящей семьей. Девушкам повезло меньше", - говорит певица.

"Я посмотрела их видеовизитки-истории и сильно прониклась симпатией к каждой. В их глазах потенциал и глубина. Под тенью событий, которые они прожили. Я хотела написать песню, которая бы зажгла дух девушек и всех, кто пережил издевательства, буллинг, кто почувствовал на себе жесткость недалеких людей, которые в свою очередь стали такими, потому что, видимо, тоже были обиженными. Это цикл, который способен разомкнуться. Все мы в этом мире достойны любви и равны. Все мы в этом мире просто работники, пришедшие сюда работать над собой!", - добавила Яна.

8 февраля в Украине стартовал первый полуфинал Нацотбора на Евровидение-2020. Первые восемь участников показали свои номера, в их числе и певица Jerry Heil (Яна Шемаева), чья конкурсная песня VEGAN стала абсолютным лидером по просмотрам и лайкам в YouTube.

Ранее Jerry Heil призналась, что становилась жертвой издевательств среди одноклассников. Также певица дала совет подросткам, которые столкнулись с буллингом в школе.

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