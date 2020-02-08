Нацотбор на Евровидение-2020: как выступила Jerry Heil с песней о веганстве

В субботу, 8 февраля, в Украине стартовал первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020. Первые восемь участников соревнуются за билет в финал, в их числе и певица Jerry Heil (Яна Шемаева), чья конкурсная песня VEGAN стала абсолютным лидером по просмотрам и лайкам в YouTube.

По итогам жеребьевки, Шемаевой достался номер 2 и в первом полуфинале она выступила сразу после группы [O]. Команда певицы поставила красочный тематический номер с подтанцовкой и визуализацией (видео смотрите уже вскоре).

Ввиду популярности нового хита некоторые пророчат Jerry Heil уверенную победу в финале 22 февраля, в который певица пройдет однозначно. Наряду с этим нашлись и те, кто сомневается, что песня о гастрономических предпочтениях девочки из Украины будет достойным вариантом для представления страны на международной арене.

Сама же исполнительница утверждает, что песня несет в себе куда более глубокий смысл: "Она об открытости, толерантности, о позитивном восприятии перемен в мире", - говорит Jerry Heil. В случае победы на Нацотборе, своим выступлением в Нидерландах артистка обещает рушить устоявшиеся стереотипы об Украине.

Оригинал песни Jerry Heil можно послушать ниже:

А тем временем, если конкурсная песня Jerry Heil кажется вам странной, смотрите 7 выступлений чудаков на украинских отборах на Евровидение, которые могли бы войти в историю.

Слушайте также по ссылке все конкурсные песни участников Нацотбора на Евровидение-2020, которые прозвучат в первом и втором полуфиналах.

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