RU  UA

Лайм

Хью Джекман оставил важное послание о профилактике рака: из-за карциномы он перенес 6 операций

Актер напомнил, как важно вовремя проверять новообразования на коже

вторник, 11 февраля 2020, 14:05
читати статтю українською

В 2013 году врачи впервые удалили с лица Хью Джекмана базальноклеточную карциному, и с тех пор актер перенес еще 5 операций по поводу рака кожи. Теперь звезда "Людей Икс" считает своим долгом рассказывать людям о профилактике опасного заболевания.

48-летний Джекман разместил в Instagram видео, в котором призвал людей проверять кожу и не игнорировать опасные родинки.

"Только что прошел свой трехмесячный осмотр, - сказал он, сидя в машине возле клиники. - Просто напоминаю, пройдите обследование, это занимает всего пять секунд. У меня все чисто. Убедитесь, что у вас тоже. Это дает мне душевное спокойствие, так что просто сделайте это".

Джекман благодарен своей жене Деборе-Ли Фернесс за то, что в 2013 году она обратила внимание на отметину на его носу и настояла на посещении врача. Безобидное пятнышко оказалось базальноклеточной карциномой. Австралийский актер решил не скрывать диагноз от публики, чтобы повысить осведомленность и побудить людей пользоваться солнцезащитным кремом.

Звезда считает, что именно ультрафиолет виновен в его болезни, ведь с детства он проводил много времени на солнце, не пользуясь санскринами.

"Я не думаю, что мои папа или мама когда-либо покупали его или заставляли нас носить солнцезащитный крем", - посетовал он.

Напомним, что ультрафиолетовое излучение повышает риск мутаций в клетках кожи, провоцируя развитие злокачественных новообразований. Чтобы снизить риск рака, следует защищать кожу от прямых солнечных лучей.

  • Уилл Смит записал смешное, но важное послание о профилактике рака. Актер прошел колоноскопию, в ходе которой у него был обнаружен предраковый полип
  • Милла Йовович рассказала о проблемах со здоровьем новорожденной дочери. У маленькой Ошин - тяжелый случай желтухи

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

Версия для печати
Нашли ошибку - выделите и нажмите Ctrl+Enter
Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: Хью Джекман

Поделиться
загрузка...

Новости партнеров

Читайте также

Энрике Иглесиас в третий раз стал отцом - певец хранит это в тайне, а вот родственники не смогли

Брат певца Энрике Иглесиаса проговорился на радио о пополнении в звездной семье

Модель Эшли Грэм показала честное фото своей фигуры после родов

Эшли Грэм родила сына и показала фото после родов. Эшли Грэм в Instagram пожаловалась на сложное восстановление после рождения ребенка

Украинскую певицу и супругу миллиардера ограбили в киевском ТРЦ (фото)

О проделках вора Камалия Захур узнала лишь после просмотра записей видеокамер

загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Марина Круть

Марина Круть идет в финал Нацотбора-2020. Родители плачут, ведь она - просто девочка из Хмельницкого

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"

Ирма Витовская, Антонио Лукич

Ирма Витовская и Антонио Лукич о фильме "Мої думки тихі"

Андрей Ивченко

Я начинал жизнь с нуля четыре раза - актер из Харькова Андрей Ивченко о карьере в США и Netflix
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: