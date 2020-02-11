Хью Джекман оставил важное послание о профилактике рака: из-за карциномы он перенес 6 операций

В 2013 году врачи впервые удалили с лица Хью Джекмана базальноклеточную карциному, и с тех пор актер перенес еще 5 операций по поводу рака кожи. Теперь звезда "Людей Икс" считает своим долгом рассказывать людям о профилактике опасного заболевания.

48-летний Джекман разместил в Instagram видео, в котором призвал людей проверять кожу и не игнорировать опасные родинки.

"Только что прошел свой трехмесячный осмотр, - сказал он, сидя в машине возле клиники. - Просто напоминаю, пройдите обследование, это занимает всего пять секунд. У меня все чисто. Убедитесь, что у вас тоже. Это дает мне душевное спокойствие, так что просто сделайте это".

Джекман благодарен своей жене Деборе-Ли Фернесс за то, что в 2013 году она обратила внимание на отметину на его носу и настояла на посещении врача. Безобидное пятнышко оказалось базальноклеточной карциномой. Австралийский актер решил не скрывать диагноз от публики, чтобы повысить осведомленность и побудить людей пользоваться солнцезащитным кремом.

Звезда считает, что именно ультрафиолет виновен в его болезни, ведь с детства он проводил много времени на солнце, не пользуясь санскринами.

"Я не думаю, что мои папа или мама когда-либо покупали его или заставляли нас носить солнцезащитный крем", - посетовал он.

Напомним, что ультрафиолетовое излучение повышает риск мутаций в клетках кожи, провоцируя развитие злокачественных новообразований. Чтобы снизить риск рака, следует защищать кожу от прямых солнечных лучей.

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