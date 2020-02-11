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Милла Йовович рассказала о проблемах со здоровьем новорожденной дочери

У маленькой Ошин - тяжелый случай желтухи

вторник, 11 февраля 2020, 12:55
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2 февраля 44-летняя Милла Йовович родила третью дочь Ошин, и хотя роды прошли благополучно, актриса призналась, что у новорожденной девочки "тяжелый случай желтухи".

В Instagram Йовович опубликовала милое фото, на котором ее средняя дочь Дашиэль кормит маленькую сестру из бутылочки. Снимок сделан в больнице, и актриса объяснила, что это связано со здоровьем Ошин.

Фото: @millajovovich в Instagram

"Мне пришлось дополнить кормление сцеженным грудным молоком, потому что у Ошин тяжелый случай желтухи, которую она не смогла побороть. Теперь мы всю неделю ездим в больницу на обследования. Они говорят, что чем больше молока она ест, тем быстрее поправится, - поделилась Йовович. - Но она так быстро засыпает во время кормления грудью, что нам приходится давать ей бутылочки, чтобы она получила как можно больше молока. У бедняжки так много царапин на пятках, откуда они берут кровь, чтобы проверять ее на антитела. Из-за этого мое сердце разрывается. Надеюсь, анализ крови, который они сделали сегодня, покажет, что ей стало лучше".

Также Милла Йовович не устает радоваться, как сильно ее старшие дочери любят Ошин.

"Нет ничего милее, когда твои дети любят друг друга и ценят время, проведенное вместе. Дашиэль не может нарадоваться на свою "милую маленькую крошку" и кормит ее при любой возможности", - написала звезда.

Напомним, что в браке с режиссером "Обители зла" Томом Андерсоном Йовович воспитывает троих детей: 12-летнюю Эву Габо, 5-летнюю Дашиэль и младшую Ошин.

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