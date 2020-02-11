RU  UA

Лайм

Одолевшая анорексию победительница "Супермоделей по-украински" удивляет новой внешностью (фото)

Маша Гребенюк отдала предпочтение натуральным волосам

вторник, 11 февраля 2020, 20:02
читати статтю українською

21-летняя модель Маша Гребенюк, победительница реалити-шоу "Супермодель по-украински" на "Новом канале", решилась на кардинальные перемены во внешности. Девушка годами мечтала о длинных локонах и даже стала заигрывать с трессами, но в итоге отдала предпочтение натуральным волосам.

Судя по свежим фото в Инстаграм, Гребенюк и вовсе решилась на каре. И если раньше мы видели девушку блондинкой, сейчас ее волосы приобрели каштановый цвет.

Фото: instagram.com/mariia_hrebeniuk

"Я решила пожертвовать почти двумя годами неудачного отращивания и обстричь все убитое обесцвечиванием безобразие", - посмеялась модель. В дальнешем она намерена вернуться к идее с длинными волосами, а пока занимается изучением свойств горчичных масок.

Фолловеры девушки оценили новый лук: "А по-моему, очень даже хорошо. Свежо", "Машенька, выглядите отлично", - комментируют снимки модели в соцсети.

Фото: instagram.com/mariia_hrebeniuk

После завершения "Супермоделей по-украински" девушка во многом преуспела, даже переехала жить в Ирландию. Но самой большой победой Гребенюк стала победа над анорексией. В какой-то момент вес Маши составлял всего 45 кг, и это при росте 181 см. К счастью, девушка вовремя обратилась за помощью и начала лечение.

  • Ранее модель Эшли Грэм показала честное фото своей фигуры после рождения первенца. В отличие от многих коллег по цеху, знаменитость не делает вид, что жизнь после родов - сплошь "радуги и бабочки".
  • Читайте также на theLime, как 24-летняя модель потратила тысячи долларов, чтобы стать живой куклой. Девушка увеличила все, что могла, но в итоге лишь пугает людей в соцсетях.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

загрузка...

Новости партнеров

Читайте также

Откровенные наряды, танцы и объятия: как звезды веселились после "Оскара"

После церемонии награждения премии Оскар 2020 звезды посетили вечеринку журнала Vanity Fair - лучшие фото знаменитостей после Оскара 2020

Сын Синди Кроуфорд сделал тату на лице, и соцсети его не пощадили: фото

Модель Пресли Гербер сделал скандальную татуировку на лице - как теперь выглядит сын Синди Кроуфорд

Фейковый роман Тины Кароль и Дана Балана: настоящей девушкой певца назвали студентку из Харькова

Некий инсайдер сообщил прессе о реальном романе Дана Балана с 20-летней студенткой

загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Марина Круть

Марина Круть идет в финал Нацотбора-2020. Родители плачут, ведь она - просто девочка из Хмельницкого

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"

Ирма Витовская, Антонио Лукич

Ирма Витовская и Антонио Лукич о фильме "Мої думки тихі"

Андрей Ивченко

Я начинал жизнь с нуля четыре раза - актер из Харькова Андрей Ивченко о карьере в США и Netflix
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: