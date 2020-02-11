Одолевшая анорексию победительница "Супермоделей по-украински" удивляет новой внешностью (фото)

21-летняя модель Маша Гребенюк, победительница реалити-шоу "Супермодель по-украински" на "Новом канале", решилась на кардинальные перемены во внешности. Девушка годами мечтала о длинных локонах и даже стала заигрывать с трессами, но в итоге отдала предпочтение натуральным волосам.

Судя по свежим фото в Инстаграм, Гребенюк и вовсе решилась на каре. И если раньше мы видели девушку блондинкой, сейчас ее волосы приобрели каштановый цвет.

Фото: instagram.com/mariia_hrebeniuk

"Я решила пожертвовать почти двумя годами неудачного отращивания и обстричь все убитое обесцвечиванием безобразие", - посмеялась модель. В дальнешем она намерена вернуться к идее с длинными волосами, а пока занимается изучением свойств горчичных масок.

Фолловеры девушки оценили новый лук: "А по-моему, очень даже хорошо. Свежо", "Машенька, выглядите отлично", - комментируют снимки модели в соцсети.

Фото: instagram.com/mariia_hrebeniuk

После завершения "Супермоделей по-украински" девушка во многом преуспела, даже переехала жить в Ирландию. Но самой большой победой Гребенюк стала победа над анорексией. В какой-то момент вес Маши составлял всего 45 кг, и это при росте 181 см. К счастью, девушка вовремя обратилась за помощью и начала лечение.

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