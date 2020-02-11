Модель Эшли Грэм показала честное фото своей фигуры после родов

18 января американская plus-size модель Эшли Грэм родила сына, и три недели спустя поделилась с подписчиками в Instagram честной историей о сложном восстановлении после родов.

"Поднимите руку, если вы не знали, что вам придется менять и свои собственные подгузники, - написала 32-летняя Грэм, опубликовав селфи, на котором позирует в ванной в черном топе и сером одноразовом нижнем белье. - После всех этих лет в мире моды я никак не могла предположить, что одноразовое нижнее белье будет моим любимым предметом одежды. Но вот мы здесь!"

Фото: @ashleygraham в Instagram

Модель объяснила, что публикует откровенное фото, чтобы честно рассказать о жизни молодой мамы.

"Никто не говорит о выздоровлении и исцелении (да, даже о неприятных деталях), через которые проходят мамы после родов, - пишет Грэм. - Ребята, я хотела показать вам, что это не только радуги да бабочки! Это было тяжело. Невероятно, с какими препятствиями мы все еще сталкиваемся, когда говорим о том, что действительно переносят женщины".

Друзья и поклонники модели тепло встретили ее честную публикацию.

"Спасибо, что делишься этим. Это настоящая жизнь, - комментирую они. - Так много женщин рожают, не зная правды. Индустрия совсем не феминистская".

Фото: @ashleygraham в Instagram

Ранее Эшли Грэм рассказала, что своего первого сына Исаака Менелика рожала дома, вместе с мужем, акушеркой и доулой. Роды длились 6 часов, но все прошло без осложнений.

"Если бы я рожала в больнице, то боялась и волновалась бы гораздо сильнее. Но поскольку я была дома, то включила комфортный тусклый свет, могла съесть что хотелось, побыть в постели или бассейне", - сказала Грэм.

Эшли Грэм перед родами решилась на смелую фотосъемку. Пышнотелая красавица позировала в объектив камеры своего мужа Джастина Эрвина без одежды.

Ранее plus-size модель стала героиней январского номера американского Vogue. Знаменитость появилась на обложке глянца, а также ее фото украсили страницы именитого журнала.

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