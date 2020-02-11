Откровенные наряды, танцы и объятия: как звезды веселились после "Оскара"

После окончания церемонии награждения премии "Оскар-2020" 9 февраля большинство звездных гостей сменили роскошные наряды на менее формальные, чтобы хорошенько повеселиться на вечеринке журнала Vanity Fair Oscar Party. Вот, как развлекались селебрити в самый важный для индустрии вечер.

Лора Дерн, получившая "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана, ни на минуту не расставалась с заветной статуэткой.

Рене Зеллвегер в белом платье Armani также не выпускала "золотого мальчика" из рук.

Брэд Питт нашел чудесного собеседника в лице рэпера Канье Уэста.

Тайка Вайтити всем своим видом намекает, что победа в номинации "Лучший адаптированный сценарий" его очень удивила.

Хоакин Феникс с удовольствием принимал поздравления друзей, пока его невеста Руни Мара стояла с провеганским плакатом "Это не корм, это будущее".

Билли Айлиш умеет улыбаться, и делает это восхитительно.

Сестры Ким Кардашьян и Кайли Дженнер подчеркнули пышные формы фактурными платьями. Получилось более чем эффектно!

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Пиво и бургер для оператора Роджера Дикинса - лучшая награда после "Оскара".

Оливия Уайлд продемонстрировала потрясающую растяжку и способность сохранять равновесие, стоя на одной ноге в босоножках на огромном каблуке.

У 86-летней Джоан Коллинз достаточно сил и энергии, чтобы веселиться всю ночь напролет.

На церемонию награждения Шарлиз Терон пришла в узком черном платье, но на вечеринке настроение ее наряда кардинально отличалось.

Скарлетт Йоханссон проиграла Лоре Дерн в номинации "Лучшая актриса второго плана", но ее это не расстроило. Впрочем, Скарлетт слишком хорошая актриса, и может с легкостью скрыть разочарование.

Антонио Бандерас и Брэд Питт улыбаются, глядя друг на друга, а мы улыбаемся, глядя на них. Все счастливы!

Именно так выглядела еда для знаменитостей на оскаровской вечеринке. А вы что ожидали увидеть?

Канье Уэст все еще без ума от своей прекрасной жены Ким Кардашьян.

Кто же эта улыбчивая брюнетка? Верно, это Моника Левински, которая с недавних пор стала продюсером и выпускает свой собственный сериал.

Лучезарные Джессика Альба и София Вергера выглядели великолепно в сверкающих платьях без бретелей.

Канье Уэст не мог оторвать глаз от собаки режиссера Чарльза Анненберга, и мы его прекрасно понимаем.

Хайди Клум и Алессандра Амбросио пришли на вечеринку веселиться, и своей цели достигли.

Антонио Бандерас не стал скрывать страсть к своей прекрасной девушке Николь Кемпел.

В клубе были танцы.

Молодежь коротала время за беседой. Стелла Максвелл, Билли Айлиш, Финнеас О'Коннелл, Тимоти Шаламе и Сара Сампайо - очень перспективная группа.

Фото Эмили Ратаковски и Галь Гадот заряжено на красоту и стройность.

Фото: Vanity Fair, Page Six.

Для тех, кто все пропустил, рассказываем, как прошла церемония Оскар 2020. theLime собрал ее главные события и разобрал всех победителей.

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