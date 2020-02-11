Откровенные наряды, танцы и объятия: как звезды веселились после "Оскара"

После окончания церемонии награждения премии "Оскар-2020" 9 февраля большинство звездных гостей сменили роскошные наряды на менее формальные, чтобы хорошенько повеселиться на вечеринке журнала Vanity Fair Oscar Party. Вот, как развлекались селебрити в самый важный для индустрии вечер.
Лора Дерн, получившая "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана, ни на минуту не расставалась с заветной статуэткой.
Рене Зеллвегер в белом платье Armani также не выпускала "золотого мальчика" из рук.
Брэд Питт нашел чудесного собеседника в лице рэпера Канье Уэста.
Тайка Вайтити всем своим видом намекает, что победа в номинации "Лучший адаптированный сценарий" его очень удивила.
Хоакин Феникс с удовольствием принимал поздравления друзей, пока его невеста Руни Мара стояла с провеганским плакатом "Это не корм, это будущее".
Билли Айлиш умеет улыбаться, и делает это восхитительно.
Сестры Ким Кардашьян и Кайли Дженнер подчеркнули пышные формы фактурными платьями. Получилось более чем эффектно!
Пиво и бургер для оператора Роджера Дикинса - лучшая награда после "Оскара".
Оливия Уайлд продемонстрировала потрясающую растяжку и способность сохранять равновесие, стоя на одной ноге в босоножках на огромном каблуке.
У 86-летней Джоан Коллинз достаточно сил и энергии, чтобы веселиться всю ночь напролет.
На церемонию награждения Шарлиз Терон пришла в узком черном платье, но на вечеринке настроение ее наряда кардинально отличалось.
Скарлетт Йоханссон проиграла Лоре Дерн в номинации "Лучшая актриса второго плана", но ее это не расстроило. Впрочем, Скарлетт слишком хорошая актриса, и может с легкостью скрыть разочарование.
Антонио Бандерас и Брэд Питт улыбаются, глядя друг на друга, а мы улыбаемся, глядя на них. Все счастливы!
Именно так выглядела еда для знаменитостей на оскаровской вечеринке. А вы что ожидали увидеть?
Канье Уэст все еще без ума от своей прекрасной жены Ким Кардашьян.
Кто же эта улыбчивая брюнетка? Верно, это Моника Левински, которая с недавних пор стала продюсером и выпускает свой собственный сериал.
Лучезарные Джессика Альба и София Вергера выглядели великолепно в сверкающих платьях без бретелей.
Канье Уэст не мог оторвать глаз от собаки режиссера Чарльза Анненберга, и мы его прекрасно понимаем.
Хайди Клум и Алессандра Амбросио пришли на вечеринку веселиться, и своей цели достигли.
Антонио Бандерас не стал скрывать страсть к своей прекрасной девушке Николь Кемпел.
В клубе были танцы.
Молодежь коротала время за беседой. Стелла Максвелл, Билли Айлиш, Финнеас О'Коннелл, Тимоти Шаламе и Сара Сампайо - очень перспективная группа.
Фото Эмили Ратаковски и Галь Гадот заряжено на красоту и стройность.
Фото: Vanity Fair, Page Six.
Для тех, кто все пропустил, рассказываем, как прошла церемония Оскар 2020. theLime собрал ее главные события и разобрал всех победителей.
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