Украинскую певицу и супругу миллиардера ограбили в киевском ТРЦ (фото)

Певицу Камалию, которую зовут в прессе самой богатой артисткой Украины из-за брака с миллиардером Мохаммадом Захуром, ограбили в столичном ТРЦ Ocean Plaza. Из кармана исполнительницы мастерски вытащили iPhone последней модели, что зафиксировали камеры наблюдения.

Об инциденте Камалия рассказала на личной странице в Инстаграм, где также опубликовала совместное фото с полицейскими, которых вызвала вскоре после случившегося.

"Цыганка с точностью хирурга вытащила мой iPhone Pro Max из кармана (я узнала об этом позже, когда смотрела кадры камеры видеонаблюдения). Сомневаюсь, что когда-нибудь снова увижу свой телефон", - прокомментировала снимок певица.

Больше всего Камалия жалеет, что не успела сохранить на облаке свежие фотографии и важную для нее информацию. "Очень грустно", - добавила она. В комментариях ее фолловеры стали делиться своим малоприятным опытом в торговых центрах и прочих местах скопления людей.

На сегодняшний день средняя цена смартфона iPhone Pro Max в Киеве составляет 35 тыс. гривен.

В январе на одной из улиц Киева ограбили машину певицы Maruv. Как стало известно позже, в украденной сумке Анны Корсун находились деньги и украшения на сумму более двух миллионов гривен.

Украинский певец, победитель шоу "Голос країни" Иван Ганзера и его жена Ольга попали в ДТП. Авария произошла по дороге на концерт в Полтаве. Супруги вызвали полицию, но на место аварии так никто и не приехал.

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