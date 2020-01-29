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Бриллианты, евро и рубли: стало известно, что находилось в похищенной сумке MARUV

Всего украшений на сумму 2 372 754 гривны

среда, 29 января 2020, 13:42
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В сумке украинской певицы MARUV (Анны Корсун), которую похитили из автомобиля артистки, находились деньги и украшения на сумму более двух миллионов гривен.

Об этом стало известно "КП" в Украине". Отмечается, что в "черной сумке под крокодила" были банкноты различных валют, а именно - 4 тысячи евро, 2 тысячи долларов, 5 тысяч рублей, 2 тысячи албанских леков, 2 тысячи дирхамов (валюта ОАЭ), 200 гривен, а также банковские карточки.

Из ювелирных украшений - сережки, перстень с камнем, перстень с мелкими камешками, большой перстень, украшенный мелкими бриллиантами. В сумке также находилась и брендовая бижутерия. Всего было украдено украшений на сумму 2 372 754 гривны.

Напомним, что автомобиль MARUV взломали в центре Киева 11 января. Спустя несколько дней полицейские задержали вора. Известно, что кражу совершил гражданин Грузии, 1979 года рождения, сейчас он находится под стражей.

Суд определил залог для выхода из-под стражи в размере 630 тысяч гривен, пока что он внесен не был. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Ура! Нашли человека, который меня ограбил и нашли часть моих вещей. Я даже не верила, что это произойдет, но благодаря нашим правоохранительным органам этот человек был найден. Спасибо полиции за то, что вернули мне ощущение безопасности. Надеюсь, что документы и остальные важные для меня вещи найдутся", - поделилась эмоциями Корсун в своем Instagram.

  • Сейчас MARUV вместе с мужем Александром отдыхает на Бали. Несколько снимков с отпуска исполнительница опубликовала на личной странице в Instagram.
  • Украинский певец, победитель первого сезона вокального шоу "Голос країни" Иван Ганзера и его жена Ольга попали в ДТП. Авария произошла по дороге на концерт в Полтаву. Супруги вызвали полицию, но на место аварии так никто и не приехал.

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Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: MARUV, кражи

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