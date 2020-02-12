RU  UA

Лайм

59-летний Жан-Клод Ван Дамм поделился рецептом молодости и хорошей формы

Звезда боевиков дал совет людям, которые хотят стать спортивными

среда, 12 февраля 2020, 16:02
читати статтю українською

Звезда боевиков 90-х Жан-Клод Ван Дамм и в 59 лет может похвастаться фирменной растяжкой и стальными мышцами. В интервью Daily Mail актер рассказал, как держит себя в такой безупречной форме.

Ван Дамм признался, что атлетичное телосложение - его жизненный выбор, и сам он тренируется 4-5 раз в неделю. Но для полноценной жизни спорта недостаточно, и ему необходимо общение с друзьями.

"Некоторые люди хорошо питаются, не ложатся спать поздно, ходят в зал. Это жизненный выбор. Думаю, я нахожусь где-то посредине: на 70% хороший, остальные 30%... мне нужно быть диким, - сказал актер. - Я так много тренируюсь, так много путешествую, и если бы я не развлекался со своими друзьями по вечерам… я не говорю о вечеринках, я не пью, не хожу на дискотеки. Мне 59, все это в прошлом".

Жан-Клод сказал, что любой, кто хочет стать стройным, должен начать с малого, и в в конечном итоге его тело "захочет большего".

"Если вы начинаете тренироваться, если у вас избыточный вес или вы никогда раньше не тренировались, вы идете в тренажерный зал и начинаете очень умеренно, например, по полчаса два раза в неделю, - посоветовал актер. - Медленно, но верно тело захочет большего. Это также касается людей, которые ранены или имеют травмы".

Ван Дамм сказал, что начал заниматься спортом, когда ему было всего девять лет, и с тех пор в нем не угасала любовь к боевым искусствам. Он также сообщил, что хочет попрощаться с кино последним эпическим боевиком.

"Я хотел бы сделать еще один, финальный и эпический, большой фильм о боевых искусствах. Это будет отличный фильм ... Я хочу снять его в Австралии", - сказал актер.

  • 73-летний Сильвестр Сталлоне перестал прятать седые волосы и бороду. Актер отказался молодиться, и многие поклонники его в этом поддержали
  • Внебрачный сын Шварценеггера повторил знаменитый образ отца. Актеру и правда есть чем гордиться, ведь еще с подросткового возраста Джозеф Баена не на шутку увлекается бодибилдингом

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Маколей Калкин собрался стать отцом: как сложилась личная жизнь звезды "Один дома"

Личная жизнь Маколея Калкина - как сейчас выглядит и живет актер фильма Один дома

Ирина Билык трогательно поздравила мужа с днем рождения - и все бы хорошо, если бы не фотошоп

Продюсер Аслан Ахмадов и супруг Ирины Билык отмечает свой 47-ой день рождения

Кортни Кокс поздравила Дженнифер Энистон с днем рождения забавной пародией: фото

Кортни Коакс в парике и очках притворилась Дженнифер Энистон в день рождения подруги - фото

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Марина Круть

Марина Круть идет в финал Нацотбора-2020. Родители плачут, ведь она - просто девочка из Хмельницкого

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"

Ирма Витовская, Антонио Лукич

Ирма Витовская и Антонио Лукич о фильме "Мої думки тихі"

Андрей Ивченко

Я начинал жизнь с нуля четыре раза - актер из Харькова Андрей Ивченко о карьере в США и Netflix
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: