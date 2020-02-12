59-летний Жан-Клод Ван Дамм поделился рецептом молодости и хорошей формы

Звезда боевиков 90-х Жан-Клод Ван Дамм и в 59 лет может похвастаться фирменной растяжкой и стальными мышцами. В интервью Daily Mail актер рассказал, как держит себя в такой безупречной форме.

Ван Дамм признался, что атлетичное телосложение - его жизненный выбор, и сам он тренируется 4-5 раз в неделю. Но для полноценной жизни спорта недостаточно, и ему необходимо общение с друзьями.

"Некоторые люди хорошо питаются, не ложатся спать поздно, ходят в зал. Это жизненный выбор. Думаю, я нахожусь где-то посредине: на 70% хороший, остальные 30%... мне нужно быть диким, - сказал актер. - Я так много тренируюсь, так много путешествую, и если бы я не развлекался со своими друзьями по вечерам… я не говорю о вечеринках, я не пью, не хожу на дискотеки. Мне 59, все это в прошлом".

Жан-Клод сказал, что любой, кто хочет стать стройным, должен начать с малого, и в в конечном итоге его тело "захочет большего".

"Если вы начинаете тренироваться, если у вас избыточный вес или вы никогда раньше не тренировались, вы идете в тренажерный зал и начинаете очень умеренно, например, по полчаса два раза в неделю, - посоветовал актер. - Медленно, но верно тело захочет большего. Это также касается людей, которые ранены или имеют травмы".

Ван Дамм сказал, что начал заниматься спортом, когда ему было всего девять лет, и с тех пор в нем не угасала любовь к боевым искусствам. Он также сообщил, что хочет попрощаться с кино последним эпическим боевиком.

"Я хотел бы сделать еще один, финальный и эпический, большой фильм о боевых искусствах. Это будет отличный фильм ... Я хочу снять его в Австралии", - сказал актер.

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