Маколей Калкин собрался стать отцом: как сложилась личная жизнь звезды "Один дома"

Маколей Калкин впервые за 15 лет снялся в фотосессии и дал развернутое интервью журналу Esquire. В нем звезда рождественского хита "Один дома" признался, что вместе с актрисой Брендой Сонг планирует создать собственную семью.

"Мы много тренируемся, - пошутил 39-летний Калкин о попытках завести ребенка. - Мы рассчитываем, стараемся делать все вовремя. Потому что ничто не возбуждает тебя сильнее, чем когда твоя леди входит в комнату и говорит: "Дорогой, у меня овуляция".

Калкин и 31-летняя Сонг начали встречаться в 2017 году, сблизившись на съемках комедийной драмы Сета Грина "Земля перемен". Вскоре пара начала жить вместе, и сейчас в их семье живет две кошки, рыба, собака породы сиба-ину и попугай.

Хотя на протяжении многих лет Маколей Калкин оставался вне поля зрения общественности, в новом интервью он признался, что проходил прослушивался для номинированного на "Оскар" фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде".

"Это была катастрофа, - признался актер. - Я бы себя не нанял. В любом случае, я ужасный на прослушиваниях, и это было мое первое прослушивание за 8 лет".

Маколей признался, что в будущем не собирается кардинально менять жизнь, и стильная фотосессия для журнала - не попытка себя продать, а лишь способ развлечься.

"Все равно весело время от времени возвращаться в седло и играть. Так выстроились звезды, и я подумал, что это может быть супер весело. Это круто. Это стильно. Никто не должен был выкручивать мне руки. Это было хорошее время, фотографии выглядят великолепно, это сделало мою леди счастливой. Но нет, я ничего не рекламирую. Я даже не рекламирую себя. Это просто еще одно маленькое приключение", - сказал Калкин.

На главную роль в ремейке "Один дома" выбрали актера. У юного Арчи Йейтса уже есть опыт: он сыграл в оскораносном фильме Тайки Вайтити "Кролик Джоджо".

С выхода культовой рождественской комедии "Один дома" прошло уже 29 лет. Вот, как ее актеры выглядят сегодня (на фото их не узнать).

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