Леся Никитюк решила стать певицей и выпустила дебютный сольный трек: аудио

Украинская телеведущая Леся Никитюк решила стать певицей и даже записала свою первую сольную песню. Композиция получила название "Ями" и стала саундтреком к новому тревел-шоу ведущей Le Маршрутка.

О выходе песни Леся сообщила на личной странице в Instagram. "Ребятки. Моя первая песня уже на моем YouTube. А что?! Хватит петь в караоке", - написала Никитюк.

В своем посте телеведущая также отметила, что песня написана в сотрудничестве с известным музыкальным продюсером Русланом Квинтой и украинской певицей TAYANNA.

Поклонники телеведущей с восторгом приняли ее дебютный трек. "Хит всех таксистов", "Вы молодец, очень крутая песня", "Просто бомба", "Какая умничка, удачи в начинаниях", "Поздравляю с премьерой", - пишут фанаты под роликом.

Ранее Леся Никитюк поделилась с поклонниками забавными снимками, сделанными во время трапезы. "А как вы доедаете остатки новогодней роскоши?", - написала телеведущая.

Также Леся Никитюк продемонстрировала свое beauty-перевоплощение. Телеведущая опубликовала коллаж из двух снимков. На первом фото Леся запечатлена без косметики на лице, на втором - с "боевой раскраской".

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