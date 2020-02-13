Майли Сайрус вышла на подиум с супермоделями Джиджи и Беллой Хадид: фото

Имя Майли Сайрус чаще всего появляется в заголовках в контексте ее бурной личной жизни, но звезда еще не разучилась по-хорошему удивлять своих фанатов. 27-летняя певица закрыла показ Marc Jacobs на Неделе моды в Нью-Йорке, составив достойную конкуренцию знаменитым супермоделям.

Сайрус вышла на подиум в черном бюстгальтере и широких черных брюках. Образ звезды дополнили длинные кожаные перчатки и жакет с принтом зебры.

Неожиданное появление певицы привело в восторг ее знаменитых друзей в Instagram, включая супермодель Наоми Кэмпбелл. 49-летняя звезда подиумов оставила под публикацией Сайрус три огненных смайлика.

"Да! Топает королева", - написала Хейли Бибер.

Показ в Нью-Йорке не стал первым модельным опытом Майли Сайрус. В 2014 году она снималась в весенне-летней кампании Марка Джейкобса, а в интервью признавалась, что американский модельер ввел ее в мир моды, когда ей было всего 16 лет.

Вместе с Майли Сайрус в показе Джейкобса участвовали супермодели нового поколения: сестры Белла и Джиджи Хадид, а также 18-летняя Кайя Гербер - дочь Синди Кроуфорд.

Белла Хадид

Джиджи Хадид

Кайя Гербер

Напомним, недавно Майли Сайрус рассталась с актером Лиамом Хемсвортом. Отношения пары в браке продлились восемь месяцев. Официальной причиной развода они назвали "неразрешимые противоречия". Впрочем, фаны знаменитостей заподозрили, что дело в другом - в изменах со стороны Сайрус и проблемах с алкоголем у Хемсворта.

Ранее Майли Сайрус выпустила эмоциональный трек, и похоже, он о расставании с Лиамом Хемсвортом. Певица поет о хороших временах счастья и гармонии, которые теперь обернулись в пыль.

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