При входе в отели меряют температуру: Анита Луценко рассказала о неспокойном отдыхе из-за коронавируса

Ведущая шоу "Зважені та щасливі" на канале СТБ Анита Луценко решилась поехать в Сингапур несмотря на то, что туда добрался смертельный коронавирус из Китая.

Об этом фитнес-тренер рассказала на личной странице в Instagram. Анита опубликовала фото в стиле Follow me ("Следуй за мной"), на котором запечатлена с медицинской маской на лице.

"Сингапур - очень масштабно, но в связи с коронавирусом очень мало людей. При входе в отели, магазины, некоторые рестораны, бизнес-центры - меряют температуру. Еще никогда я так точно не знала изменения своей температуры в течение дня. Чихнуть на улице - это привлечь внимание всех прохожих. Многие в масках", - поделилась Луценко.

Публикация Аниты тут же вызвала бурную реакцию среди ее подписчиков. Многие не поняли, зачем она подвергает себя риску и набросились с критикой. Спустя некоторое время спортсменка удалила пост.

Канадский инстаблогер Поток Филипп решил набить себе подписчиков и для этого зашутил в салоне самолета о коронавирусе. Вряд ли он подозревал, чем закончится вся эта история.

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