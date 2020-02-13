Солистка "НеАнгелов" показала фото в купальнике: такая фигура - объект мечтаний многих девушек

Участница популярного украинского дуэта "НеАнгелы" Виктория Смеюха продолжает дразнить поклонников красочными кадрами с отдыха на Мальдивах.

На этот раз певица опубликовала в Instagram серию снимков, на которых позирует в голубом купальнике, подчеркивающем достоинства ее фигуры. В подписи к фото Вика рассказала, с чего начинает свой день.

"Мое утро начинается со стакана воды, с лимонным соком, (вдобавок к этому разбавленный в воде лимонный сок прекрасно утоляет жажду и может повысить аппетит.Также считается, что такой напиток помогает очистить организм и наладить обмен веществ) легкая растяжка для позвоночника. И только потом душ, завтрак и распределение планов на день", - поделилась певица.

Виктория не раз признавалась, что ее стройное и подтянутое тело - результат ежедневной работы над собой. Певица регулярно посещает спортзал, а также придерживается правильного питания и пьет много воды.

Ранее Виктория Смеюха сообщила, что рассталась со своим парнем, которого так тщательно скрывала от посторонних глаз. Но несмотря на разочарование в отношениях певица не теряет надежду встретить настоящую любовь.

Солистка "НеАнгелов" Слава Каминская свои зимние каникулы провела на Бали. На отдыхе певица засветилась с актером Павлом Вишняковым, после чего в сети заговорили о возможном романе знаменитостей. Спустя некоторое время артистка решила прокомментировать эти слухи.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.