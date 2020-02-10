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Слава из "НеАнгелов" ответила на слухи о романе с Павлом Вишняковым

Знаменитости засветились вместе на Бали

понедельник, 10 февраля 2020, 09:56
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Солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская свои зимние каникулы провела на Бали. На отдыхе певица засветилась с актером Павлом Виншяковым, после чего в сети заговорили о возможном романе знаменитостей. Спустя некоторое время артистка решила прокомментировать эти слухи.

Так, в программе "Світське життя" Слава призналась, что у них с Павлом нет романтических отношений, а на острове они встретились совершенно случайно.

"Я не знала, что Паша там отдыхает. Мы поехали в лес обезьян, потому что мои дети очень хотели их увидеть. Павлу представилась такая возможность таскать на шее моих детей. Лысый нянь", - поделилась Каминская.

На Бали Слава также пересеклась со своим близким другом и "большой любовью" Артемом Ивановым - певцом и автором многих песен Каминской. Певица призналась, что музыкант заменял ей психолога в самые трудные и грустные минуты.

  • Слава Каминская развелась с мужем в июле 2019 года. О расставании пары ходило много слухов, но позже пластический хирург Эдгар Каминский решил рассказать, что стало причиной развода с певицей.
  • Эдгар Каминский после развода со Славой из "НеАнгелов" закрутил новый роман. Избранницей пластического хирурга стала Ольга Богатая - совладелица и арт-директор бренда Jean Gritsfeldt. Сначала влюбленные не афишировали свои отношения, но потом решили во всем признаться.

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