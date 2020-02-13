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Звезда "Игры престолов" Софи Тернер беременна от известного музыканта

Актриса и ее муж-музыкант ждут первенца

четверг, 13 февраля 2020, 10:28
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Софи Тернер, сыгравшая Сансу Старк в сериале "Игра престолов", и ее муж Джо Джонас из группы Jonas Brothers ждут первого ребенка. О грядущем пополнении в семье 23-летней актрисы сообщило издание E! News.

"Пара держит новость в тайне, но их друзья и родственники очень рады за них", - сообщил источник.

В последний раз пара появилась вместе на публике на церемонии награждения премии Грэмми-2020. Тернер была одета в умопомрачительную мини-юбку Louis Vuitton, которая, впрочем, надежно скрывала ее живот от внимательных фотографов.

Несколько дней спустя супругов заметили в Лондоне, когда актриса была одета в мешковатую толстовку.

Софи Тернер и ее 30-летний муж связали себя узами брака на неожиданной церемонии в Лас-Вегасе в мае 2019 года. Летом звезда "Игры престолов" и музыкант провели вторую свадьбу во Франции.

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