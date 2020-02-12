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Джамала объявила о второй беременности и показала фото с животиком

Певица снова станет мамой

среда, 12 февраля 2020, 10:27
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Украинская певица Джамала сообщила поклонникам радостную новость - она снова станет мамой. О второй беременности исполнительница объявила на личной странице в Instagram.

Артистка опубликовала милое семейное фото, на котором запечатлена с округлившимся животиком. На снимке Джа позирует в объятиях мужа Бекира и их первенца Эмира-Рахмана. Свою публикацию певица сопроводила трогательным стихом.

"Мне казалось, у любви есть предел, граница, которая всем нам дана,
Как взвешенная крупа, норма.
Но ты постучал, дал знак, что здесь,
Пристыдил меня,
что я вновь не сама.
И в секунду расширил просторы любви, что так часто мы сами себе назначаем.
И со вселенной внутри ожидаю тебя,
Да что там - души не чаю.
Нет, невозможно стать опытней и даже привыкнуть.
Это чудо, которое дарит Всевышний!".

Напомним, Джамала и Бекир поженились 26 апреля 2017 года. Свадьба состоялась в Исламском культурном центре города Киева в узком кругу родственников и друзей. В марте 2018 года у пары родился их первенец. Родители дали малышу крымскотатарское имя - Эмир-Рахман.

  • Ранее Джамала порадовала поклонников сразу двумя музыкальными новинками. Исполнительница презентовала авторские колыбельные - "Спи, мій принце, спи" и "Спи, принцесо, спи".
  • Также исполнительница записала с малышом импровизированное выступление, а ролик выложила в свой микроблог. На кадрах видео Эмир-Рахман стучит ручками по гитаре, а Джамала в это время поет.

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