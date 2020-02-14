5-летний мальчик спас из горящего дома маленькую сестру и собаку - теперь он почетный пожарный

5-летний Ноа Вудс из штата Джорджия знал, что делать, когда посреди ночи проснулся от дыма и огня в комнате, которую он делил со своей маленькой сестрой Лили. Ребенок вынес из дома девочку и собаку, и теперь станет почетным пожарным, пишет CNN.
По словам представителей пожарной службы округа Бартоу, мальчик быстро вскочил с кровати, схватил 2-летнюю сестру, которая спала рядом, и выпрыгнул из дома через окно. Когда девочка оказалась в безопасности, Ноа вернулся в комнату, чтобы вынести наружу собаку. Затем отважный ребенок побежал к своему дяде, и вместе они смогли разбудить остальных членов семьи.
Ноа и четверо других членов его семьи надышались дыма и получили небольшие ожоги, потому их пришлось госпитализировать. Тем не менее, все родные маленького героя остались живы.
14 февраля Ноа Вудс официально объявили почетным пожарным округа Бартоу и вручили ему награду за спасение жизней.
"Мы и раньше видели, как дети предупреждали свои семьи. Но для 5-летнего ребенка быть таким внимательным, чтобы сделать это... довольно необычно", - говорят пожарные.
Дедушка Ноа Дэвид Вудс сообщил, что пожар был вызван неисправным электрическим оборудованием в детской спальне. В настоящее время семья надеется собрать средства, чтобы восстановить дом.
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