Давно мечтала: Ольга Фреймут рассказала о подарке мужа ко Дню святого Валентина

Телеведущая Ольга Фреймут в День святого Валентина поделилась с подписчиками в Инстаграм совместным фото с мужем и рассказала о его неожиданном подарке ко Дню влюбленных.

По словам телезнаменитости, утром на кухне ее ожидал фарфоровый сервиз, о котором она мечтала уже давно. В таких поступках, отметила Фреймут, и просматривается настоящая любовь.

Фото: instagram.com/freimutolia

"Проснулась утром, а стол сервирован фарфоровым сервизом, о котором давно мечтала. Муж купил к празднику, хотя сам удивляется моей огромной коллекции чашек, которая уже в трех сервантах не помещается. Это и есть любовь..." - написала под снимком звезда некогда популярного проекта "Ревизор".

Своим читателям Фреймут пожелала теплых и взаимных чувств, на что фолловеры ответили взаимностью и тысячами лайков под фотографией телеведущей.

Ранее пятый президент Украины Петр Порошенко в День святого Валентина трогательно обратился в соцсети к супруге Марине и признался ей в любви.

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