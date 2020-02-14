Маша Ефросинина показала, как муж поздравил ее с Днем влюбленных - кажется, ведущая ждала большего

В День святого Валентина украинская телеведущая Маша Ефросининиа показала, как ее с праздником поздравил муж, бизнесмен Тимур Хромаев.

Так, на своей странице в Instagram ведущая опубликовала короткое видео, на котором супруг преподносит ей роскошную охапку роз. Но, похоже, Маша ждала чего-то большего - со словами: "Там ничего нет?" Ефросинина нырнула в букет.

Поклонников телеведущей позабавил ролик, они в очередной написали, что восхищаются чувством юмора своего кумира. "Позитивчик", "Класс, вот это настоящая женщина! Там ничего нет?", "Это очень смешно", "Мария - вы удивительная", - пишут фанаты под постом телеведущей.

Напомним, что Маша Ефросинина и Тимур Хромаев в браке уже 16 лет, но это не мешает им сохранять любовь и романтику в отношениях. Супруги воспитывают двоих детей - 15-летнюю дочь Нану и 5-летнего сына Александра, а также задумываются о третьем малыше.

Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, презентовала клип на песню Lollipop, записанную совместно с испанским исполнителем Juan Magan. Премьера видео состоялась 14 февраля.

Пятый президент Украины Петр Порошенко в День святого Валентина, который отмечается 14 февраля, трогательно обратился в соцсети к супруге Марине и признался ей в любви.

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