RU  UA

Лайм

Маша Ефросинина показала, как муж поздравил ее с Днем влюбленных - кажется, ведущая ждала большего

14 февраля влюбленные всего мира празднуют День святого Валентина

пятница, 14 февраля 2020, 11:54
читати статтю українською

В День святого Валентина украинская телеведущая Маша Ефросининиа показала, как ее с праздником поздравил муж, бизнесмен Тимур Хромаев.

Так, на своей странице в Instagram ведущая опубликовала короткое видео, на котором супруг преподносит ей роскошную охапку роз. Но, похоже, Маша ждала чего-то большего - со словами: "Там ничего нет?" Ефросинина нырнула в букет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

#happyvalentinesday

Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

Поклонников телеведущей позабавил ролик, они в очередной написали, что восхищаются чувством юмора своего кумира. "Позитивчик", "Класс, вот это настоящая женщина! Там ничего нет?", "Это очень смешно", "Мария - вы удивительная", - пишут фанаты под постом телеведущей.

Напомним, что Маша Ефросинина и Тимур Хромаев в браке уже 16 лет, но это не мешает им сохранять любовь и романтику в отношениях. Супруги воспитывают двоих детей - 15-летнюю дочь Нану и 5-летнего сына Александра, а также задумываются о третьем малыше.

  • Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, презентовала клип на песню Lollipop, записанную совместно с испанским исполнителем Juan Magan. Премьера видео состоялась 14 февраля.
  • Пятый президент Украины Петр Порошенко в День святого Валентина, который отмечается 14 февраля, трогательно обратился в соцсети к супруге Марине и признался ей в любви.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Давно мечтала: Ольга Фреймут рассказала о подарке мужа ко Дню святого Валентина

Ко Дню влюбленных телеведущая поделилась милым фото с супругом

Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали новорожденную дочь, которую скрывали от публики

Энрике Иглесиас и Анна Курникова в Instagram показали фото дочери - пара стала родителями девочки

Джамала рассказала о реакции мужа на ее вторую беременность

Джамала рассказала, как узнала о второй беременности и как отреагировал Бекир.

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Марина Круть

Марина Круть идет в финал Нацотбора-2020. Родители плачут, ведь она - просто девочка из Хмельницкого

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"

Ирма Витовская, Антонио Лукич

Ирма Витовская и Антонио Лукич о фильме "Мої думки тихі"

Андрей Ивченко

Я начинал жизнь с нуля четыре раза - актер из Харькова Андрей Ивченко о карьере в США и Netflix
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: