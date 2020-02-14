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Рассел Кроу решил скрываться от публики, пока не похудеет - звезда "Гладиатора" очень располнел

Актеру сложно поддерживать форму, но фото с большим животом его смущают

пятница, 14 февраля 2020, 13:20
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55-летний Рассел Кроу выглядел практически неузнаваемо, когда набрал вес для новой роли. Теперь, когда съемки закончились, звезда "Гладиатора" решил держаться в тени, пока не потеряет лишние килограммы и не вернется в форму, сообщает Page Six.

Кадры из фильма "Гладиатор" (2000) и сериала "Самый громкий голос" (2019)

"Причина, по которой никто давно не видел Рассела, заключается в том, что он сидит на диете. Он хочет появиться после того, как его тело будет выглядеть лучше", - сказал источник изданию.

В сети вес Рассела Кроу начали обсуждать после публикации фото в аэропорту Сиднея. На них звезда запечатлен в футболке, которая не смогла скрыть его внушительных размеров живот.

Фото: BACKGRID / Page Six

Кроу, который и раньше прибегал к серьезным физическим трансформациям ради работы, набрал вес для роли телевизионного продюсера Роджера Айлса в мини-сериале "Самый громкий голос" (2019). Лишние килограммы понадобились ему и в предстоящем триллере "Неуравновешенный" (Unhinged), потому похудением актер занялся только сейчас.

"Его смущали эти фотографии с животом… Он любит есть. Он ест много стейков и нездоровой пищи. Ему трудно перейти на более здоровый образ жизни", - поделился источник.

Фото: @russellcrowe в Instagram

В последнее время Кроу был вне поля зрения СМИ: хотя он выиграл "Золотой глобус" за "Самый громкий голос", он пропустил церемонию в Лос-Анджелесе.

"У меня был обычный семейный ужин в лесу, дети повсюду. Мы передавали по кругу мой "Золотой глобус" за "Игры разума", и у всех была возможность произнести приветственную речь", - рассказал актер.

Выступая в австралийском радио-шоу "Fitzy & Wippa", Кроу также признался, что после завершения развода с певицей Даниэль Спенсер в 2018 года его время с детьми ограничено, потому ездить за наградами ему трудно.

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Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: Рассел Кроу

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