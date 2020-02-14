Влюбленная Настя Каменских выпустила страстный клип ко Дню святого Валентина: видео

Украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, презентовала клип на песню Lollipop, записанную совместно с испанским исполнителем Juan Magan.

Премьера видео состоялась 14 февраля, когда влюбленные всего мира отмечают День святого Валентина. По словам певицы, этой музыкальной работой она хочет вдохновить каждого поклонника любить.

"Этот клип, мы выпустили в День святого Валентина, и вдохновляем каждого любить. Где бы вы не были. Это история влюбленных сердец, которых разделяет расстояние, но так сближает любовь и страсть", - прокомментировала Настя.

Фанаты певицы уже успели оценить романтическую новинку и поделились впечатлениями в комментариях под роликом.

"Очередная бомба от NK", "Как всегда на высоте. Так держать", "Очень хорошая работа. Просто влюбилась в этот трек и клип", "Я кайфую, классно сняли", Утренний подарок на День святого Валентина. Хорошая песня", - пишут комментаторы.

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