5 свежих фильмов ко Дню святого Валентина под пледиком

Душевные фильмы в День святого Валентина - не худший способ провести время со своей половинкой. Если до этого вы всегда проводили вечер праздника в шумных ресторанах, на вечеринках или еще где-либо, попробуйте в этом году просто остаться дома, насладиться тишиной, уютом и друг другом.

Для этого вам потребуются: пледик, разные вкусняшки и подборка хороших тематических фильмов. И на тот случай, если "Дневник памяти", "Перед рассветом", "Грязные танцы" или "Привидение" уже затерты до дыр, предлагаем вам пятерку свежих картин, которые отлично дополнят ваш вечер 14 февраля.

"Дождливый день в Нью-Йорке", Вуди Аллен

Выросший на Манхэттене юноша мечтает показать своей возлюбленной из маленького городка в Аризоне, какова жизнь в мегаполисе. Судьба подкидывает ему такой шанс, когда девушка отправляется в Нью-Йорк, чтобы взять интервью у известного режиссера. Вот только непогода в этот день изменит их планы. Впрочем, как и жизни. Навсегда. Если вы любитель фильмов Вуди Аллена, непременно беритесь за его свежую работу с Тимоти Шаламе и Эль Фаннинг.

"Не романтично?", Тодд Штраус-Шульсон

Главная героиня этой комедии давно разочаровалась в любви и романтиках, но случайная встреча с уличным грабителем раз и навсегда меняет ее пресную жизнь: потеряв сознание, Натали просыпается в Нью-Йорке, который совсем не напоминает ей привычный мрачный город.

"Та еще парочка", Джонатан Левин

Шарлотта Филд - завидно проворная и влиятельная бизнесвумен. Фред Фларски - не менее талантливый, но очень склонный к саморазрушению журналист. Казалось бы, у этой пары нет ничего общего. Но очередная встреча запускает в их жизнях ряд головокружительных и даже опасных событий.

"Ты мое сомнение", Нахнатчка Кхан

Еще одна романтическая комедия, вышедшая в мае прошлого года на Netflix. В центре сюжета - друзья Саша и Маркус, которым все предсказывали более серьезные отношения, ведь пара неразлучна с детства. Сами герои об этом никогда не задумывались, к тому же после школы их пути расходятся. Спустя 15 лет они встречаются впервые и, кажется, теперь они готовы свои отношения пересмотреть.

"Всем парням: P.S. Я все еще вас люблю", Майкл Фимогнари

Новая романтическая комедия Майкла Фимогнари стала продолжением истории, описанной в картине "Всем парням, которых я любила раньше" (2018). Фильм вышел в феврале этого года на Netflix и вскоре получит продолжение с названием "Всем парням: навсегда, Лара Джин".

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