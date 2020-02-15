Били, унижали и плевали в сок: MELOVIN рассказал о жесткой травле в школе

Представитель Украины на Евровидении-2018 певец MELOVIN (настоящее имя - Костя Бочаров) признался, что в школьные годы был жертвой буллинга. Одноклассникам не нравилось, что Костя всегда пользовался популярностью у девочек из-за своего творчества.
Об этом исполнитель откровенно рассказал в YouTube-проекте Маши Ефросининой "Экзамен". По словам Мэла, проблемы со сверстниками начались после 6-го класса и продолжались до того, пока он не выпустился со школы (видео смотрите на странице ниже).
"Все вещи, которые мне мама закладывала в рюкзак, летали по школе. Мне нужно было ходить и искать их, - признается певец. - Унижали, оскорбляли и даже плюнули в стакан с соком".
MELOVIN также вспомнил, как под кабинетом музыки, где он играл для девочек на фортепиано, его ждала "местная пацанская элита". "Меня били, теранули об асфальт. Каждый день я приходил домой и плакал. Мне было очень тяжело в школе", - признался Костя.
"Я никогда почему-то не мог за себя постоять. Словесно - да, в драки я никогда не лез. Мне всегда казалось и воспитывали меня так, что самое последнее и аморальное действие, которое можно сделать с человеком, - поднять руку", - отметил певец.
Издевательства приутихли после того, как папа Кости пришел в школу. "Однажды парень подошел ко мне и толкнул меня. Я ударился головой и попал в больницу. Тогда папа пришел в школу и одной рукой поднял этого пацана вверх", - рассказал певец, отметив, что после этого случая больше не было "активной фазы буллинга".
- Актриса юмористической программы "Дизель шоу" Виктория Булитко неоднократно подвергалась издевательствам со стороны одноклассников.
- Жертвой буллинга также становилась украинская певица Злата Огневич. Одноклассникам не нравилось, что она была слишком смуглой и одевалась в секонд-хенде.
Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.