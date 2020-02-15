Били, унижали и плевали в сок: MELOVIN рассказал о жесткой травле в школе

Представитель Украины на Евровидении-2018 певец MELOVIN (настоящее имя - Костя Бочаров) признался, что в школьные годы был жертвой буллинга. Одноклассникам не нравилось, что Костя всегда пользовался популярностью у девочек из-за своего творчества.

Об этом исполнитель откровенно рассказал в YouTube-проекте Маши Ефросининой "Экзамен". По словам Мэла, проблемы со сверстниками начались после 6-го класса и продолжались до того, пока он не выпустился со школы (видео смотрите на странице ниже).

"Все вещи, которые мне мама закладывала в рюкзак, летали по школе. Мне нужно было ходить и искать их, - признается певец. - Унижали, оскорбляли и даже плюнули в стакан с соком".

MELOVIN также вспомнил, как под кабинетом музыки, где он играл для девочек на фортепиано, его ждала "местная пацанская элита". "Меня били, теранули об асфальт. Каждый день я приходил домой и плакал. Мне было очень тяжело в школе", - признался Костя.

"Я никогда почему-то не мог за себя постоять. Словесно - да, в драки я никогда не лез. Мне всегда казалось и воспитывали меня так, что самое последнее и аморальное действие, которое можно сделать с человеком, - поднять руку", - отметил певец.

Издевательства приутихли после того, как папа Кости пришел в школу. "Однажды парень подошел ко мне и толкнул меня. Я ударился головой и попал в больницу. Тогда папа пришел в школу и одной рукой поднял этого пацана вверх", - рассказал певец, отметив, что после этого случая больше не было "активной фазы буллинга".

Актриса юмористической программы "Дизель шоу" Виктория Булитко неоднократно подвергалась издевательствам со стороны одноклассников.

Жертвой буллинга также становилась украинская певица Злата Огневич. Одноклассникам не нравилось, что она была слишком смуглой и одевалась в секонд-хенде.

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