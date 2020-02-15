Победитель шоу "Зважені та щасливі" закрутил роман с участницей "Холостяка": фото пары

Победитель первого сезона шоу "Зважені та щасливі" и участник "Зважених та щасливих-9" канала СТБ Николай Ворошнов рассекретил свою возлюбленную. Ей оказалась Ирина Скорикова, участница романтического реалити "Холостяк-3".

На такое признание Николай решился в День всех влюбленных, который отмечался 14 февраля. Ворошнов опубликовал в Instagram нежное фото с любимой и написал: "С Днем святого Валентина. Любовь витает в воздухе". Свою публикацию молодой человек сопроводил романтическим хэштегом #счастливывместе.

Для поклонников Ирины и Николая эта новость стала полной неожиданностью.

"Вот это поворот. Никогда бы не подумала, что Ира. Вы шикарны, будьте счастливы", "Я в шоке. Николай, поздравляю! Ира шикарная. Болела за нее в Холостяке", "Ух ты, неожиданно. Да, помню эту девушку. Ирочка Скорикова", "Ого, да ладно", "Неожиданно", - пишут комментаторы под постом Вроршнова.

Николая Ворошнова зрители телеканала СТБ помнят по шоу " Зважені та щасливі". В первом сезоне парень сбросил 85 кг и стал победителем. После проекта Николай отправился в Канаду, где продолжил заниматься спортом. Ворошнов играл в хоккей и параллельно работал тренером. Как только закончился контракт, уже через четыре дня победитель был на передовой, где защищал территории Украины.

Постоянный стресс, неправильное питание и отсутствие сна дали о себе знать - Николай стал набирать килограммы. Достигнув цифры 220 килограмм Ворошнов принял решение снова пойти на проект. На этот раз мужчина победителем не стал и даже не дошел до финала. На финальном взвешивании участник показал цифру 141 килограмм.

Ирина Скорикова - молодая мама. Она принимала участие в третьем сезоне шоу "Холостяк", где боролась за сердце пластического хирурга Андрея Искорнева. Девушка покинула проект в шаге от финала, но в итоге время показало, что избранницей врача предстояло все же стать именно ей. На финальном пост-шоу Ира и Андрей официально объявили, что они вместе. Их отношения продлились больше года.

Участник шоу "Зважені та щасливі-4" на канале СТБ Дмитрий Завоюра сообщил радостную новость - недавно он женился на своей возлюбленной Анне.

Герой реалити-шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин сделал предложение своей возлюбленной и победительнице проекта Даше Квитковой. В столь романтической обстановке девушка просто не могла отказать парню.

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