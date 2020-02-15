Робби Уильямс стал папой в четвертый раз - малыша родила суррогатная мать

В семье 46-летнего британского певца Робби Уильямса и его жены Айды Филд произошло радостное событие. У супругов родился четвертый ребенок - сын.

Об этом 14 февраля на своей странице в Instagram рассказала Айда. "Найди разницу... В этот День святого Валентина мы хотели бы отпраздновать любовь самым удивительным образом... Бо Бенедикт Энтони Уильямс", - написала многодетная мамочка под снимком, на котором изображены ножки старших детей и пяточки новорожденного малыша.

Фото: instagram.com/aydafieldwilliams

Супруга музыканта призналась, что мальчик появился на свет благодаря суррогатной матери - той же, которая выносила третьего ребенка пары, девочку Коко.

"Как и в случае с Коко, Бо биологически наш, но рожден благодаря той же самой невероятной суррогатной матери. Мы так счастливы, что наш сын здоров и теперь рядом с нами - теперь мы официально полная семья", - добавила Айда.

Напомним, что Робби Уильямс и Айда Филд поженились в 2010 году. Спустя два года у пары родилась дочь Теодора Роуз Уильямс, в 2014 - сын Чарлтон Валентин, а в сентябре 2018-го на свет появилась Коко.

Фото: instagram.com/aydafieldwilliams

Фото: instagram.com/aydafieldwilliams

30 января Энрике Иглесиас и Анна Курникова в третий раз стали родителями. Спустя две недели пара опубликовала в Instagram трогательные фото, на которых их дочь в полосатой шапочке с бантом лежит на груди у Анны и на руках у Энрике.

Милла Йовович рассказала о проблемах со здоровьем новорожденной дочери. У маленькой Ошин - тяжелый случай желтухи.

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