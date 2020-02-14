Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали новорожденную дочь, которую скрывали от публики

30 января певец Энрике Иглесиас и теннисистка Анна Курникова в третий раз стали родителями. У пары родилась дочь, появление которой они бережно скрывали от посторонних. Но поскольку болтливые родственники не смогли сохранить их секрет от прессы, Анна и Энрике официально поделились радостными новостями в социальных сетях.

Гордые родители опубликовали в Instagram трогательные фото, на которых их дочь в полосатой шапочке с бантом лежит на груди у Анны и на руках у Энрике. Иглесиас поддерживал любимую во время родов, и снимки сделаны сразу же после появления новорожденной.

Фото: @annakournikova в Instagram

"Мое солнышко", - говорится в подписи к фотографиям ребенка.

Фото: @enriqueiglesias в Instagram

44-летний Энрике Иглесиас и 38-летняя Анна Курникова уже воспитывают двухлетних близнецов Люси и Николаса. Романтические отношения пары начались в 2002 году на съемках клипа Escape.

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