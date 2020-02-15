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Узнала только в аэропорту: Дмитрий Комаров устроил жене романтический сюрприз

Телеведущий не перестает радовать свою любимую

суббота, 15 февраля 2020, 17:08
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В День святого Валентина автор проекта "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров сделал жене, победительнице конкурса красоты "Мисс Украина 2016" Александре Кучеренко, сюрприз - романтическую поездку в Стамбул.

Об этом телеведущий рассказал на личной странице в Instagram. Дмитрий опубликовал совместное фото с супругой, сделанное в Турции, и признался, что о путешествии Саша узнала только в день вылета.

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Публикация от Дмитрий Комаров (@komarovmir)

"Мы с Александрой Кучеренко в Стамбуле, прилетели на выходные (мой подарок жене, Саша только в аэропорту узнала, куда мы летим). И отсюда шлем вам лучики любви и добра", - написал Комаров.

Поклонники пары осыпали их комплиментами, а также пожелали влюбленным хорошего отдыха. "Прекрасная пара. Любви и понимания", "Вы сплошной позитив! Такие классные", "Чудесных выходных вам", "Какие вы замечательные", "Такая красивая пара", - пишут фаны под постом телеведущего.

Напомним, что Александра и Дмитрий два года скрывали свой роман и даже на проекте "Танці з зірками" никто и догадаться не мог, что они - пара. А в июне 2019-го влюбленные признались, что стали мужем и женой. Модель и телеведущий расписались в Киеве, а венчание прошло в Иерусалиме.

  • 14 февраля украинские знаменитости поздравили своих половинок с Днем святого Валентина. Не осталась в стороне и жена популярного украинского артиста MONATIK’а (Дмитрия Монатика) Ирина Демичева.
  • Смотрите также на theLime, как с Днем влюбленных Машу Ефросинину поздравил муж. Кажется телеведущая ожидала большего.

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