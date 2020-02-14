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Жена MONATIK’а в День влюбленных растрогала нежным обращением к мужу

Сегодня влюбленные всего мира празднуют День святого Валентина

пятница, 14 февраля 2020, 15:56
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14 февраля украинские знаменитости поздравляют своих половинок с Днем святого Валентина. Не осталась в стороне и жена популярного украинского артиста MONATIK’а (Дмитрия Монатика) Ирина Демичева.

На своей странице в Instagram супруга музыканта выложила совместный снимок с певцом и сопроводила его чувственными строками. На фото Ирина и Дмитрий смотрят друг на друга с теплотой, нежностью и любовью.

Фото: instagram.com/irinamonatik

"Благодарю тебя, любимый за эти 9 лет такой невероятной жизни и наиболее - за 2 фантастических сыновей. С мечтами, любовью и верой в светлое будущее. Всем искренне желаю встретить своего человека и прожить самую неповторимую жизнь, со всеми ее красками", - написала Демичева.

MONATIK в свою очередь опубликовал такой же снимок и написал: "Любовь спасет мир! Ты мой целый мир".

В комментариях поклонники вовсю рассыпаются в комплиментах паре. "Красивые, светлые и невероятные личности", "Как приятно на вас смотреть", "Вы замечательная семья", "Прекрасная пара", "Вы лучшие", - пишут фанаты.

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