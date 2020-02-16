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Оля Цибульская неожиданно появилась на шоу Голос країни-10 - кто повернулся

Поддержать певицу пришел ее 5-летний сын

воскресенье, 16 февраля 2020, 23:40
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На сцене вокального шоу "Голос країни-10" неожиданно появилась украинская певица и телеведущая Оля Цибульская. Исполнительница пришла на проект ради 5-летнего сына Нестора.

"Он очень любит петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах и хочет в шоу-бизнес", - призналась певица. "Я иду на сцену, чтобы тебе, сыночек, показать, что на "Голосі країни" не играют роли связи. Тут важно петь так, чтобы твой голос звучал в каждом сердце", - обратилась к сыну Цибульская.

Для слепых прослушиваний Оля выбрала песню "Чекаю.Цьом", которую исполняет в дуэте с Дзидзьо. Первыми к ней повернулись Потап с Настей, затем кнопку нажали Тина Кароль и MONATIK.

После выступления судьи поинтересовались у певицы, зачем она пришла на проект - просто выступить или стать участником. На что Оля ответила: "Сюда я пришла, чтобы показать каждой маме, что это так круто, когда сын вами гордится. И я хочу, чтобы на "Голосі" победил действительно голос страны".

"Я знаю, что в командах осталось очень мало мест, я знаю, какое количество людей мечтает попасть в команду к Диме, Дану, Тине, к Потапу с Настей. И я как человек, который уже состоялся в профессии просто не имею права забрать эту возможность у кого-то", - отметила Цибульская.

  • Ранее Оля Цибульская выпустила клип на песню "Янголи Плачуть". В ролике артистка показала главную проблему современного общества – зависимость от гаджетов. На идею клипа певицу вдохновил ее сын Нестор, который и сыграл одну из главных ролей в клипе.
  • Также певица рассказала, почему не показывает лицо своего мужа общественности. Оля изредка публикует в соцсетях фотографии с мужем, однако всегда закрывает его лицо.

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