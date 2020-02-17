Скрытный француз и художник из Италии: за кого собираются замуж участницы "Топ-модели по-украински"

Перемены в личной жизни Димы Сукача, участника реалити-шоу "Топ-модель по украински" на Новом канале, не прошли мимо его зрителей. С недавнего времени парень живет со своей возлюбленной Таисией Аускайте, что активно обсуждается как в соцсетях, так и в СМИ. Ведь надежды многих девушек теперь безнадежно рухнули.

Но разбивать сердца способен не только Дима, ведь большие планы на будущее уже есть и у некоторых других звезд проекта. Читайте далее, как складывается личная жизнь моделей Виктории Маремухи, Даши Майстренко , Юлии Биньковской и других.

Виктория Маремуха и Луи

Фото: Новый канал

Финалистка второго сезона шоу Виктория Маремуха и вовсе готовится к свадьбе с гражданином Франции. Предложение руки и сердца 35-летний Луи сделал девушке в конце прошлого года. Как признается модель, при знакомстве мужчина ей вовсе не понравился, но со временем она поняла, что их связывают взаимные чувства.

До заветного "да" Виктория и Луи были вместе более трех лет, но об отношениях пары знали лишь самые близкие. Жених модели не признает соцсетей и несколько совместных фото в Инстаграм девушки появились лишь недавно. В своем общении с журналистами Нового канала Маремуха призналась, что однажды брак с иностранцем ей предсказала цыганка. "А еще - что у меня будет двойня или близнецы", - вспомнила она.

Даша Майстренко и Томас Агнес

Фото: Новый канал

А вот финалистка третьего сезона Даша Майстренко не скрывает, что уже полтора года встречается с мужчиной, "которого искала всю свою жизнь". Итальянец Томас Агнес - художник из Рима. В свое время пара познакомилась в соцсети и встретилась лишь несколько месяцев спустя.

Любви с первого взгляда не случилось, рассказывает Даша, но со временем мужчина сумел заинтересовать ее. Разница в возрасте модели и художника составляет 15 лет, но паре уже не до этого.

Юлия Биньковская и Антон Дудка

Фото: Новый канал

Участница третьего сезона Юлия Биньковская счастлива в отношениях со спортсменом Антоном Дудкой. Пара познакомилась в Луцке всего за несколько дней до 14 февраля. И этого времени парню хватило, чтобы понять, что ближайший День влюбленных должен стать для них особенным.

Ярослава Крутова и Дима Топоринский

Фото: Новый канал

По-настоящему судьбоносным проект "Топ-модель по-украински" стал для Ярославы Крутовой и Димы Топоринского. Пара познакомилась на съемках реалити, а вскоре уже решила жить вместе.

Узаконить свои отношения Ярослава и Дима хотели еще летом прошлого года, но график обоих не позволяет отложить все заботы и заняться свадьбой. Во всяком случае пока.

Юлия Дыхан и Ян Знамеровский

Фото: Новый канал

Звезда второго сезона шоу Юля Дыхан уже больше года встречается с Яном Знамеровским. Последнее время пара проживает в Варшаве (Польша) и подумывает о свадьбе. Некоторое время модель жила на две страны, но вскоре поняла, что отношения на расстоянии - штука сложная.

Сегодня Дыхан уверена, что рядом с ней идеальный мужчина, с которым она охотно проживет всю жизнь.

Ранее мы рассказывали о том, как одолевшая анорексию победительница "Супермодели по-украински" Маша Гребенюк вдруг решила сменить внешность. Девушка отдала предпочтение натуральным волосам и короткой стрижке.

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