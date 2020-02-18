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Грудь, талия и бедра: Леся Никитюк озвучила параметры своей фигуры

Телеведущая - обладательница стройной фигуры и модельного роста

вторник, 18 февраля 2020, 11:33
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Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк устала от бесконечных расспросов о своем росте и решила на всю страну рассекретить свои параметры.

Ведущая написала в Instagram пост, в котором рассказала, какой у нее рост, объем груди, размер ноги и даже - длина мизинца. Свою публикацию Леся сопроводила соблазнительным фото.

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Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

"Давайте раз и навсегда я еще раз напомню всему миру, свои параметры, когда вы меня встретите, будете в курсе! Рост 180 см (плюс каблук 7-10 см), длина ноги от бедра 110 см, размер ноги (40,41), объем груди 90, талия 68, бедра 100. И самое главное... мизинец 4 сантиметра", - написала телеведущая.

Ранее Леся Никитюк призналась, что не до конца довольна своей внешностью. Оказывается, длинноногая красавица с детства комплексует из-за своего роста, она никогда не считала, что быть высокой - это круто.

"Всегда хотела уменьшить себе рост, но пластическая хирургия почему-то не позволяет этого сделать. Могут сделать нос, губы, скулы, щеки, но не могут уменьшить рост. Поэтому я смирилась. Мне пришлось полюбить себя такой, какая есть", - призналась телезвезда.

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