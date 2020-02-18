RU  UA

Лайм

Жена Бабкина показала 8-месячного сына и похвасталась первыми достижениями малыша

Сегодня малышу исполняется 8 месяцев

вторник, 18 февраля 2020, 15:42
читати статтю українською

18 февраля младшему сыну Сергея и Снежаны Бабкиных исполняется 8 месяцев. В честь маленького праздника танцовщица решила поделиться первыми достижениями Елисея.

Так, на своей странице в Instagram звездная мамочка опубликовала забавную фотографию, на которой малыш любопытно смотрит в окно, а рядом с ним сидят домашние любимцы семьи Бабкиных - канадские сфинксы Цея и Кокос.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от snezhana_babkina (@snezhana_babkina)

"За этот месяц столько всего произошло! Елисей пополз. Сам садится. Любит стоять в горке (на вытянутых ручках и ножках). Сам встает, держась за что-то. Из новенького в еде - иногда добавляю в супик мясную консервочку и на ночь даю безмолочную кашку", - написала Снежана.

Сергей в свою очередь опубликовал совместное фото с женой и написал: "Сегодня нашему Елисею Сергеевичу 8 месяцев! Наш праздничный кофе в честь нашей новой эры, длиною в 8 месяцев".

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Влад Яма трогательно признался в любви жене в день ее рождения

18 февраля Лилиана, жена Влада Ямы, празднует день рождения.

СМИ обсуждают новое лицо Аллы Пугачевой - говорят, примадонна решилась на рисковую операцию

После нескольких операций на сердце артистке якобы запретили любое применение наркоза

Когда обнимаются и не ссорятся: дети Славы Каминской мило ответили на вопросы о любви

5-летний Леон и 4-летняя Лаура ответили на вопрос: "Что такое любовь?".

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Марина Круть

Марина Круть идет в финал Нацотбора-2020. Родители плачут, ведь она - просто девочка из Хмельницкого

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"

Ирма Витовская, Антонио Лукич

Ирма Витовская и Антонио Лукич о фильме "Мої думки тихі"

Андрей Ивченко

Я начинал жизнь с нуля четыре раза - актер из Харькова Андрей Ивченко о карьере в США и Netflix
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: