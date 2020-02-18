Жена Бабкина показала 8-месячного сына и похвасталась первыми достижениями малыша

18 февраля младшему сыну Сергея и Снежаны Бабкиных исполняется 8 месяцев. В честь маленького праздника танцовщица решила поделиться первыми достижениями Елисея.

Так, на своей странице в Instagram звездная мамочка опубликовала забавную фотографию, на которой малыш любопытно смотрит в окно, а рядом с ним сидят домашние любимцы семьи Бабкиных - канадские сфинксы Цея и Кокос.

"За этот месяц столько всего произошло! Елисей пополз. Сам садится. Любит стоять в горке (на вытянутых ручках и ножках). Сам встает, держась за что-то. Из новенького в еде - иногда добавляю в супик мясную консервочку и на ночь даю безмолочную кашку", - написала Снежана.

Сергей в свою очередь опубликовал совместное фото с женой и написал: "Сегодня нашему Елисею Сергеевичу 8 месяцев! Наш праздничный кофе в честь нашей новой эры, длиною в 8 месяцев".

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