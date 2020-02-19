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Беременная Джамала показала нежные фото - фанаты думают, что певица ждет девочку

На новых снимках певица излучает счастье

среда, 19 февраля 2020, 18:05
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Украинская певица Джамала, которая готовится стать мамой во второй раз, поделилась с поклонниками снимками, сделанными после концерта в Одессе.

На фото, опубликованных в Instagram, артистка запечатлена в розовом комбинезоне, усыпанном пайетками, поверх которого накинула тренч из переливающейся ткани. Джамала широко улыбается, и буквально светится счастьем.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Одесса. Говорила, что ваш город делает особенным не море, не вкусная пища, не шарм улиц и домов, а именно люди! Или мне так повезло с вами? Спасибо за теплую встречу! За подарки! За цветы!", - написала певица.

Поклонники в свою очередь поблагодарили Джамалу за концерт, а также отметили, что певице очень идет беременность. А некоторые фаны взяли смелость предположить, что артистка ждет девочку.

Так, пользователь под ником helen.f18 написала: "Джамала, простите ради Бога, но мне видится, что у Вас будет маленькая Джамала. Да, да именно девочка".

Фото: instagram.com/jamalajaaa

  • О второй беременности Джамала объявила неделю назад. Певица опубликовала в Instagram милое семейное фото, на котором трогательно держится руками за округлившийся животик.
  • Также певица рассказала, как муж отреагировал на ее беременность. Оказалось, что Бекир не сразу обрадовался новости о скором появлении еще одного ребенка.

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