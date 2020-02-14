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Джамала рассказала о реакции мужа на ее вторую беременность

Певица снова станет мамой

пятница, 14 февраля 2020, 11:05
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Украинская певица Джамала, которая готовится стать мамой во второй раз, рассказала, как муж отреагировал на ее беременность. Оказалось, что Бекир не сразу обрадовался новости о скором появлении еще одного ребенка.

Об этом исполнительница рассказала ведущей Соломии Витвицкой в ее Telegram-канале "Особливе з Соломією". "Я сделала тест, потом сказала Бекиру. А он сказал: "Нет, еще не буду радоваться, надо пойти к врачу, чтобы он подтвердил. Потом я буду радоваться", - призналась Джа.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

После того, как врачи подтвердили беременность, супруг певицы был на седьмом небе от счастья. "Он очень радовался. Сказать, что его глаза светились, – ничего не сказать", - отметила артистка.

Джамала также рассказала, когда заподозрила, что уже не одна. По ее словам, это произошло на съемках клипа на песню "Жалі", записанную совместно с хип-хоп-исполнительницей alyona alyona. Певица заметила, что стала сильно уставать, постоянно кружилась голова и хотелось есть.

Напомним, Джамала и Бекир поженились 26 апреля 2017 года. Свадьба состоялась в Исламском культурном центре города Киева в узком кругу родственников и друзей. В марте 2018 года у пары родился их первенец. Родители дали малышу крымскотатарское имя - Эмир-Рахман.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

  • Ранее Джамала показала милые семейные снимки. Певица вместе с мужем Бекиром и маленьким сыном Эмиром-Рахманом устроили осеннюю фотосессию на природе.
  • Также исполнительница записала с малышом импровизированное выступление, а ролик выложила в свой микроблог. На кадрах видео Эмир-Рахман стучит ручками по гитаре, а Джамала в это время поет.

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