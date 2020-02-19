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Ожидания vs реальность: alyona alyona показала забавные фото с отдыха на Бали

Исполнительница весело проводит время на Бали

среда, 19 февраля 2020, 16:56
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Украинская хип-хоп-исполнительница alyona alyona (Алена Савраненко) обладает пышными формами, однако нисколько их не стесняется. Напротив, девушка обожает шутить на эту тему, публикуя в Instagram смешные кадры в купальниках.

На этот раз рэперша опубликовала забавные фото в стиле "Ожидания vs реальность". Снимки сделаны во время отдыха на Бали, куда певица отправилась на зимние каникулы.

Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

На первых фото Алена пытается воспроизвести в бассейне жест с волосами, на других - релаксирует с коктейлем на матрасе, а также сексуально позирует на шезлонге.

Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

В предыдущем посте alyona alyona в шутливой форме показала, как занимается йогой. "Бали навевает заниматься йогой, пишите в комменты, какие позы из йоги вы узнали", - написала исполнительница.

Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Фанаты рэперши пришли в восторг от самоиронии своего кумира. "Молодец, миллион худышек позавидуют такой уверенности. Так держать", "Супер, обожаю тебя", "Жизненно", "Такая как есть, обожаю", "Вы умеете поднять настроение, мега позитивный человек", - восхищаются поклонники в комментариях.

Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

  • Украинская рэп-исполнительница Алена Савраненко, которая именует себя как alyona alyona, в школьные годы очень переживала из-за лишнего веса. Однако ей удалось избавиться от комплексов и полюбить себя.
  • Ранее британское издание The Guardian включило alyona alyona (Алену Савраненко) в список 50 новых артистов, за которыми стоит последить в 2020 году. В престижном рейтинге певицу разместили на второй позиции.

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Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: Alyona Alyona

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