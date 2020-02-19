Пожилой и мелочный: бывшая девушка Аль Пачино объяснила причину их разрыва

79-летний Аль Пачино встречался с 40-летней израильской актрисой Мейталь Дохан в течение двух лет, но отношения пары дали трещину. Теперь женщина утверждает, что причиной их расставания стала 39-летняя разница в возрасте и скупость оскароносного актера.

"Я пыталась это отрицать, но, если честно, сейчас он уже пожилой человек, - сказала она израильскому журналу La’Isha. - Так что даже при всей моей любви это длилось недолго".

Аль Пачино и Мейталь ДоханФото: Frazer Harrison / Staff / Getty Images

Дохан также пожаловалась, что звезда "Ирландца" был не слишком щедрым ухажером.

"Как я могу вежливо сказать, что он не любит тратить деньги? Он покупал мне только цветы, - сказала она. - Я действительно люблю и ценю его, и я была рада быть рядом с ним, когда он нуждался во мне. Это честь для меня. Я рада, что между нами были эти отношения, и надеюсь, что мы останемся хорошими друзьями".

Фото: @meitaldohan в Instagram

Прежде чем закрутить роман с Дохан, Аль Пачино долгое время жил с аргентинской актрисой Люсильей Солой, чья дочь Камила Морроне встречается с Леонардо Ди Каприо. У актера есть 30-летняя дочь от преподавательницы актерского мастерства Яны Тэррант и 18-летние близнецы от актрисы Беверли Д’Анджело. Несмотря на большое количество громких романов, актер никогда не был женат.

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