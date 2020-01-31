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Мне становится все тяжелее: молодая невеста Виктора Павлика пожаловалась на реакцию людей в ее адрес

Екатерина поделилась с подписчиками откровенными мыслями

пятница, 31 января 2020, 18:10
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Концертный директор Виктора Павлика Екатерина Репяхова ранее признавалась, что публика негативно восприняла ее роман с певцом, который старшее нее на 28 лет. Девушка надеялась, что со временем реакция людей станет более адекватной, но с каждым днем становится все хуже.

Об этом Екатерина рассказала на своей странице в Instagram. "Последние три дня у нас с Виктором Павликом были кассовые концерты в киевской области. Я стала замечать, что люди реагирует на меня все более эмоционально. Такого не было даже в июне", - пожаловалась Репяхова.

"Мне становится все тяжелее. Потому что я стою на билетном контроле, встречаю каждого зрителя (это я богатой жизни захотела, ради денег с ВП). А потом я продаю диски. Вчера я заметила как женщина снимала меня на телефон, пока я стояла с дисками. И вот я реально не знаю, что делать в такой ситуации. Бежать к ней? Не обращать внимания? Не знаю. Есть люди и воспитанные, которые подходят и говорят: Мы вас узнали, вы Катя. А есть такие, которые рассматривают с головы до ног и думают, что это незаметно", - написала Екатерина.

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