Молодая девушка Леонардо ДиКаприо рассказала о минусах отношений с известным актером

22-летняя актриса и модель Камила Морроне, которая с 2018 года встречается с 45-летним Леонардо ДиКаприо, рассказала о сложностях, с которыми столкнулась из-за отношений со звездой. Изданию WSJ она призналась, что публичность сделала ее объектом критики.
"Чем больше публичности, тем больше осуждения и негатива, - сказала начинающая актриса. - Это немного обидно, потому что ты действительно стараешься хорошо работать, быть приятным и хорошим человеком, а люди в это время желают тебе негативных вещей".
Морроне заявила, что не позволит хейтерам испортить ей жизнь.
"Это никогда не лишит меня удовольствия от [актерского] ремесла, которое я осваиваю", - говорит она.
Падчерица Аль Пачино призналась, что ей "повезло" выбирать работу по душе.
"Мне действительно повезло в том смысле, что я имею честь выбирать, что делать, - сказала она. - Я выбираю только те проекты, которые мне действительно нравятся, и я чувствую, что могу что-то привнести, чему-то научиться".
Камила Мороне дебютировала в фильме Джеймса Франко "Буковски" 2013 года. В 2018 году она получила роль в боевике "Пожелание смерти", а в 2019-м снялась в драме "Мики и медведь".
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