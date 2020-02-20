Ани Лорак показала яркие фото со съемок нового клипа

Певица Ани Лорак готовится представить новую музыкальную работу - клип на песню "Я бы летала". Дату релиза исполнительница держит в тайне, а пока показывает первые кадры со съемок.

Так, на своей странице в Instagram, артистка опубликовала снимки, на которых позирует на фоне живописной природы. Каролина запечатлена в белоснежном брючном костюме, который оголяет спину певицы. "Любовь.. Нежность.. Тепло.. Воздушный полет души.. Хочу согреть вас новыми красками весны", - написала певица.

Режиссером нового видео Ани Лорак выступил именитый клипмейкер Алан Бадоев. Где проходили съемки клипа певица не уточнила, но поклонники предположили, что это может быть Сицилия.

Днем ранее певица показала короткий тизер клипа. "На концертах мы уже поем "Я бы летала" вместе! Скоро премьера клипа! Осталось совсем чуть-чуть", - написала Ани Лорак.

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