Ани Лорак показала яркие фото со съемок нового клипа

Певица Ани Лорак готовится представить новую музыкальную работу - клип на песню "Я бы летала". Дату релиза исполнительница держит в тайне, а пока показывает первые кадры со съемок.
Так, на своей странице в Instagram, артистка опубликовала снимки, на которых позирует на фоне живописной природы. Каролина запечатлена в белоснежном брючном костюме, который оголяет спину певицы. "Любовь.. Нежность.. Тепло.. Воздушный полет души.. Хочу согреть вас новыми красками весны", - написала певица.
Режиссером нового видео Ани Лорак выступил именитый клипмейкер Алан Бадоев. Где проходили съемки клипа певица не уточнила, но поклонники предположили, что это может быть Сицилия.
Днем ранее певица показала короткий тизер клипа. "На концертах мы уже поем "Я бы летала" вместе! Скоро премьера клипа! Осталось совсем чуть-чуть", - написала Ани Лорак.
- Ранее Ани Лорак представила песню "Ухожу", записанную в дуэте с певцом Мишей Марвиным, братом украинской исполнительницы TAYANNA. К написанию сингла руку приложил возлюбленный певицы, российский саунд-продюсер Егор Глеб.
- Также певица заставила поклонников думать, что она выходит замуж за своего молодого бойфренда. Поводом для разговоров в сети стало одно из последних фото Ани Лорак, на котором она засветила кольцо.
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