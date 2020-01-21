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Ани Лорак выпустила новый трек: к написанию песни приложил руку молодой бойфренд певицы

О выходе сингла артистка сообщила в Instagram

вторник, 21 января 2020, 10:56
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21 января певица Ани Лорак представила новую песню "Ухожу", записанную в дуэте с певцом Мишей Марвиным, братом украинской исполнительницы TAYANNA.

О выходе сингла артистка сообщила на личной странице в Instagram. "Мы дарим вам невероятно красивую, душевную песню о любви вместе с Мишей Марвиным и командой 90210.Group. Пусть эта правдивая история согреет ваши сердца", - написала Каролина.

Кроме того, певица выступила и соавтором трека. К написанию сингла руку приложил и возлюбленный Ани Лорак, российский саунд-продюсер Егор Глеб.

Напомним, что о романе Ани Лорак и Егора Глеба впервые заговорили в прошлом году. Примечательно, что Каролина не первая украинская знаменитость, с которой был связан музыкант. Еще 18-летним он закрутил роман с певицей Татьяной Решетняк, более известной под сценическим именем TAYANNA. Отношения даже дошли до свадьбы и в 2013 году певица родила от него сына Даниэля.

  • В октябре 2019-го Ани Лорак впервые рассказала о романе с Егором Глебом, который младше певицы на 15 лет. Каролина призналась, где познакомилась с молодым человеком и как возникла симпатия.
  • Также певица заставила поклонников думать, что она выходит замуж за своего молодого бойфренда. Поводом для разговоров в сети стало одно из последних фото Ани Лорак, на котором она засветила кольцо.

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