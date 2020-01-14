RU  UA

Лайм

В сети заговорили о предстоящей свадьбе Ани Лорак, и на это у фанов есть причины: фото

Певица засветила кольцо на "том самом" пальце

вторник, 14 января 2020, 12:20
читати статтю українською

Певица Ани Лорак заставила поклонников думать, что она выходит замуж за своего молодого бойфренда Егора Глеба. Поводом для разговоров в сети стало одно из последних фото артистки, на котором она засветила кольцо.

Соответствующий снимок появился на личной странице певицы в Instagram. На фото Каролина прогуливается по улицам солнечной Калифорнии. Для прогулки певица выбрала спортивную одежду и удобные кроссовки. Однако внимание фанатов было приковано не к образу Ани Лорак, а к ее правой руке - на безымянном пальце певицы красуется колечко.

Фолловеры считают, что оно - помолвочное и влюбленные уже готовятся к предстоящей свадьбе. "Кому-то предложение сделали?", "Что за кольцо на безымянном пальце? Замуж вышла?", - пишут комментаторы.

  • Ранее Ани Лорак впервые рассказала о романе с Егором Глебом, который младше певицы на 15 лет. Каролина призналась, где познакомилась с молодым человеком и как возникла симпатия.
  • Ани Лорак и Егор Глеб посетили модный показ в Италии. Снимками с мероприятия певица поделилась в Instagram. Примечательно, что полностью бойфренда артистка не показывает, что очень возмущает ее фанов, которые с нетерпением ждут, когда Ани Лорак начнет открыто демонстрировать свое счастье.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

загрузка...

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

Уилл Смит рассказал, как ревновал жену к покойному музыканту

Личная жизнь Уилла Смита и его жены Джады Пинкетт-Смит - 50-летний актер рассказал о ревности к рэперу Тупаку Шакуру

Сергей Притула показал жену-именинницу и подобрал нежные слова благодарности

Вторая супруга телеведущего Сергея Притулы 14 января отмечает день рождения

Готовлюсь к разговору с классным руководителем: Ксения Мишина показала новый имидж сына

Актриса Ксения Мишина разрешила своему 7-летнему сыну Платону перекрасить волосы в ярко-голубой цвет.

загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Элина Иващенко

Я уже сталкивалась со звездной болезнью, меня заносило очень жестко - победительница шоу Х-фактор 10

Олег Драч

Пора покончить с образом страждущего украинца - актер фильма "Цена правды" об украинском кино

Sinoptik

Истории рок-звезд звучат круто, но реалии другие - группа Sinoptik о турах, алкоголе и новом составе

Виктория Булитко

Нам не дадут первое место - Виктория Булитко о финале "Танців з зірками"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: