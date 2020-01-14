В сети заговорили о предстоящей свадьбе Ани Лорак, и на это у фанов есть причины: фото

Певица Ани Лорак заставила поклонников думать, что она выходит замуж за своего молодого бойфренда Егора Глеба. Поводом для разговоров в сети стало одно из последних фото артистки, на котором она засветила кольцо.

Соответствующий снимок появился на личной странице певицы в Instagram. На фото Каролина прогуливается по улицам солнечной Калифорнии. Для прогулки певица выбрала спортивную одежду и удобные кроссовки. Однако внимание фанатов было приковано не к образу Ани Лорак, а к ее правой руке - на безымянном пальце певицы красуется колечко.

Фолловеры считают, что оно - помолвочное и влюбленные уже готовятся к предстоящей свадьбе. "Кому-то предложение сделали?", "Что за кольцо на безымянном пальце? Замуж вышла?", - пишут комментаторы.

Ранее Ани Лорак впервые рассказала о романе с Егором Глебом, который младше певицы на 15 лет. Каролина призналась, где познакомилась с молодым человеком и как возникла симпатия.

Ани Лорак и Егор Глеб посетили модный показ в Италии. Снимками с мероприятия певица поделилась в Instagram. Примечательно, что полностью бойфренда артистка не показывает, что очень возмущает ее фанов, которые с нетерпением ждут, когда Ани Лорак начнет открыто демонстрировать свое счастье.

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